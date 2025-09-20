Mit dem Fahrrad von Algarrobo nach Santiago de Compostela: solidarische Herausforderung zweier Axarquía-Einwohner

Eugenio Cabezas Algarrobo Samstag, 20. September 2025 | Actualizado 10:51h. Teilen

Der Jakobsweg ist eine der körperlich anspruchsvollsten Herausforderungen in Spanien, vor allem, wenn man Strecken wie die zwischen Málaga und der galicischen Stadt zurücklegt. Es sind über tausend Kilometer, die José Luis Rojas, 41, und Julio Villamañán, 51, zwei Anwohner aus der Axarquia, Ende September aus Solidarität bestreiten wollen. Ziel ist es, Menschen mit Autismus zu helfen, indem sie Spenden für die Behindertenvereinigung Afadine in Nerja sammeln.

Im Plenarsaal des Rathauses von Algarrobo fand die Präsentation des Projekts «Gran Reto Solidario Algarrobo-Santiago» statt, das Algarrobo mit Santiago de Compostela per Fahrrad verbindet. Ziel des Projekts ist es, Familien mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf Sichtbarkeit zu verschaffen und Gelder zu sammeln, um den Unterhalt der therapeutischen Schulen während der schulfreien Zeit, wie zum Beispiel im Sommer, zu Ostern, zu Weihnachten oder während der Semana Blanca, zu sichern.

Die Initiative wurde von der Bürgermeisterin von Algarrobo, Natacha Rivas, gemeinsam mit José Luis Rojas, dem Leiter des Sportzentrums Salud Training und Förderer der außergewöhnlichen Tour, sowie Manuel Navas, dem Vorsitzenden des Vereins Afadine, und Carolina Segovia, der Mutter eines jungen Mannes mit Autismus, vorgestellt. Villamañán ist Zivilgardist und in San Sebastián stationiert. «Wir sind begeisterte Radfahrer mit Mountainbikes und es ist eine Herausforderung und ein Abenteuer für uns. Wir ermutigen andere Radfahrer und Vereine, sich uns in einigen Etappen anzuschließen. Wir planen, zehn oder zwölf Tage zu fahren, mit durchschnittlich 100 Kilometern pro Etappe», erklärte Rojas.

«Diese solidarische Herausforderung in Algarrobo wurde mit einer sozialen Berufung geboren: denjenigen eine Stimme zu geben, die sie am meisten brauchen» Natacha Rivas Bürgermeisterin von Algarrobo

«Diese solidarische Aktion wurde in Algarrobo mit einer tiefen sozialen Berufung geboren: denjenigen eine Stimme zu geben, die sie am meisten brauchen», sagte die Bürgermeisterin. «Wir wollen, dass diese Route eine Reise zu einer integrativeren, empathischeren und gerechteren Gesellschaft für Familien symbolisiert», fügte sie hinzu.

Der offizielle Start findet am 27. September im Sportzentrum Salud Training in Algarrobo Costa statt und steht allen offen, die das Radteam auf den ersten Metern der Strecke begleiten möchten. Die erste Etappe endet nach fast 90 Kilometern in Iznájar. In den folgenden Tagen radeln die beiden Radfahrer durch ganz Spanien, bis sie auf der Vía de la Plata Galicien erreichen, wobei sie auf jeder Etappe für den guten Zweck werben.

Zur Finanzierung der Initiative wurde ein Solidaritäts-T-Shirt entworfen, dessen Erlös Afadine zugute kommt. Darüber hinaus wurde die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen durch finanzielles Sponsoring, die Bereitstellung von Material oder die Verbreitung in sozialen Netzwerken eröffnet. Die mitwirkenden Organisationen werden auf T-Shirts, Plakaten und in digitalen Veröffentlichungen erscheinen. «Jeder Kilometer, den wir zurücklegen, ist für die Kinder und ihre Familien, für die Fachleute, die sie begleiten, und für alle Menschen, die an echte Integration glauben», fügte Rojas hinzu.

Der «Traum» von einem Tageszentrum in Nerja

Manuel Navas, der Präsident von Afadine, erklärte, dass dank dieser Solidaritätsaktion in diesem Jahr erstmals ein Ferienlager mit therapeutischen Maßnahmen durchgeführt werden konnte. «Wenn die Ferien beginnen, können diese Kinder nirgendwo hingehen. Therapeutische Schulen sind für sie unerlässlich, um ihre Routine und ihr emotionales Gleichgewicht zu erhalten», erklärte Navas.

Navas dankte der Stadtverwaltung von Algarrobo und dem gesamten Organisationsteam für ihr Engagement. «Es ist aufregend zu sehen, wie der Sport zu einem Motor des sozialen Wandels wird. Danke, dass Ihr für unsere Jungen und Mädchen in die Pedale getreten seid und eine Realität sichtbar gemacht habt, die noch viel Unterstützung braucht». Navas wies außerdem darauf hin, dass es sein «Traum» sei, ein Tageszentrum in Nerja zu errichten, «eine Räumlichkeit, die bereits geplant ist und umgesetzt wird, wenn wir die notwendige institutionelle Unterstützung erhalten».

Die Große Solidaritäts-Challenge startet am 27. September vom Sportzentrum Salud Trainingin Algarrobo Costa aus. Die Route führt durch ganz Spanien bis nach Galicien. Der Organisator der Herausforderung, José Luis Rojas, möchte die gesamte Region und die Institutionen zum Mitmachen ermutigen: «Jeder Kilometer ist für sie. Für ihr Wohlergehen, für ihre Rechte, für ihr Glück. Wir wollen Menschen, Unternehmen, Fachleute zusammenbringen. Denn wir alle können etwas tun, um ihr tägliches Leben zu verbessern», sagte er. Auf den letzten beiden Etappen, die in Galicien stattfinden, werden Navas und Óscar, ein Arbeitskollege von Rojas, mitfahren.

«Jeder Kilometer ist für sie. Für ihr Wohlergehen, für ihre Rechte, für ihr Glück. Wir wollen Menschen zum Mitmachen anregen» José Luis Rojas Organisator der Herausforderung

Die Organisatoren haben verschiedene Formen der Zusammenarbeit vorgesehen: ein Solidaritäts-T-Shirt, das in Kürze zum Verkauf angeboten wird und dessen gesamter Erlös an Afadine geht, Patenschaften für Unternehmen oder Fachleute, sowohl finanziell als auch materiell oder in Form von Werbung. Es wird auch mit der Öffentlichkeit zusammengearbeitet, die den Start begleitet, sich an Netzwerken beteiligt oder an einer Etappe teilnimmt. Alle mitwirkenden Unternehmen und Marken werden auf T-Shirts, Plakaten und in den sozialen Netzwerken der Challenge erscheinen, «was auch eine Steigerung der Sichtbarkeit für diejenigen bedeutet, die dies möglich machen».

«Wir werden mit unseren Herzen voller Namen, Geschichten und Gründe in die Pedale treten», schloss die Bürgermeisterin. «Und von Algarrobo aus werden wir einmal mehr zeigen, dass auch kleine Städte Großes bewirken können», fügte Rivas hinzu. Carolina Segovia erklärte, dass sie einen Sohn mit Autismus hat, der bereits 18 Jahre alt ist. «Wir sind besorgt, dass es in der Nähe kein Tageszentrum für sie gibt, wenn sie älter werden, daher ist dies eine unserer Hauptforderungen», sagte die Mutter.