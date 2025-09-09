Mitglieder des internationalen Presseclubs der Costa del Sol entdecken die Axarquía

Uwe Scheele Axarquía Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Auf Einladung des Tourismusverbands der Axarquía APTA besuchte eine Gruppe ausländischer Journalisten des Costa Press Club am vergangenen Wochenende die Gemeinden Almáchar und El Borge. Im Mittelpunkt des Besuchs stand die Muskateller-Traube, deren Anbau 2017 von der UN-Welternährungsorganisation (FAO) zum weltweit bedeutenden landwirtschaftlichen Kultursystem erklärt wurde. Beim Besuch der Finca Lagar Tunante de Arriba nahe Almáchar erhielt die Gruppe Einblick in die Herstellung der Muskateller-Rosine. Eigentümer Francisco (Paco) Ríos Lozano erklärte, wie die Trauben in den 'secaderos' getrocknet und anschließend per Hand verlesen werden.

Rosinenlese auf der Finca von Paco Ríos Lozano. K. Smallman

Der Besuch in Almáchar fiel mit dem Dorffest 'Fiesta del Ajoblanco' zusammen, bei dem literweise Kostproben der kalten Suppe aus Mandeln, Knoblauch und Olivenöl unter den Besuchern verteilt wurden. Neben dem Besuch der modernen Touristenapartments La Lipa stand auch ein Abstecher im entzückenden Museo de la Pasa (Rosinenmuseum) und die Verkostung eines lokalen, trockenen Muskatellerweins in der Bodega Fabio Coullet auf dem Programm.

Almáchar, Fiesta del Ajobnlanco, Besuch in einer Bodega. K. Smallman

Danach ging es in das Banditenmuseum (Galería del Bandolero) in El Borge, wo der Leiter und Tourismusbeauftragte des Dorfes, Ezequiel Moya, Wissenwertes über Geschichte und Ausstellungsstücke zu den Gesetzlosen des 19. Jahrhunderts referierte, die von den romantischen Reisenden in ihren Reiseberichten oft sozialromantisch verklärt wurden. Zu dem Besuch, der von APTA in Zusammenarbeit mit Touristenführerin Elena Sanchis von Plan A Málaga Tours, den Bürgermeistern von Almáchar, Antonio Yuste Gámez, und Moclinejo, Antonio Muñoz Anaya, sowie Ezequiel Moya von der Galeria del Bandolero organisiert wurde, gehörte auch die Vorstellung der gemeinsamen Tourismus-Initiative 'Corazón moscatel' (Muskateller-Herz) von Almáchar, El Borge und Moclinejo

Der Besuch endete mit einem Essen in der Posada del Bandolero, dem Geburtshaus von 'El Bizco de El Borge', einem der gefürchtetsten Banditen des 19. Jahrhunderts. Obwohl er schielte ('el bizco'), soll er eine große Zielsicherheit gehabt haben, die zahlreiche Menschen das Leben kostete.

Der Costa Press Club wurde 2002 gegründet und ist ein Zusammenschluss internationaler Journalisten und Content-Ersteller mit Sitz an der Costa del Sol und in der gesamten Provinz Málaga. Er steht allen Nationalitäten offen und umfasst eine vielfältige Gruppe von Mitgliedern aus den Bereichen Journalismus, Content-Erstellung für Websites und Social Media, Übersetzer und Buchautoren.