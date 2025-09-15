Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit anderem Fahrzeug in Riogordo

Eugenio Cabezas Riogordo Montag, 15. September 2025 Teilen

Die Straßen von Málaga waren auch am gestrigen Sonntag wieder von Trauer geprägt. Ein 41-jähriger Motorradfahrer kam bei einem Verkehrsunfall in der Axarquia-Gemeinde Riogordo ums Leben, wie der andalusische Rettungsdienst 1-1-2 mitteilte.

Der Unfall ereignete sich bei Kilometer 23 der A-356, Richtung Casabermeja, kurz vor 12 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt gingen bei der Notrufnummer 112 die ersten Meldungen über einen Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem anderen Fahrzeug ein.

Das Gesundheitsnotfallzentrum 061, die Guardia Civil und die Straßenmeisterei wurden schnell mobilisiert. Die medizinischen Dienste vor Ort konnten nur noch den Tod des Opfers feststellen.