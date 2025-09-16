Nerja ersucht das Finanzministerium um die kostenlose Überlassung der ehemaligen Carabineros-Kaserne

Eugenio Cabezas Nerja Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Der Rathaus von Nerja will das Angebot an kulturellen und sozialen Räumen erweitern. Der Gemeinderat hat den Vorschlag des Bürgermeisters José Alberto Armijo, der Kulturstadträtin Ana María Muñoz und der städtischen Sprecherin Ángela Díaz gebilligt, die kostenlose Übertragung der alten Carabineros-Kaserne und des Grundstücks, auf dem sie sich befindet, vom Patrimonio del Estado, das zum Finanzministerium gehört, zu beantragen.

Ziel ist es, das Gebäude und seine Umgebung zu sanieren, um es als soziale und/oder kulturelle Einrichtung zu nutzen. Der Bürgermeister betonte, dass diese Übertragung die Sanierung des Gebäudes ermöglichen wird, «um einen kulturellen, landschaftlichen und strategischen Raum in der Geschichte von Nerja wiederherzustellen, da es sich neben dem Alten Turm von Macaca aus dem 15. Jahrhundert und im Herzen von Punta Lara befindet», einer Siedlung westlich des Stadtzentrums.

Die Stadträtin für Kultur wies darauf hin, dass das Gebäude zum staatlichen Kulturerbe gehöre und dass es sich in einem Zustand völliger Verwahrlosung befinde, was deutlich mache, dass es für die Zentralverwaltung nicht von Interesse sei. Sie betonte, dass die Katalogisierung des Gebäudes in der archäologischen Charta von Nerja vorgeschlagen worden sei, die derzeit bearbeitet werde.

Sanierungsarbeiten

Ferner begutachtete der Bürgermeister von Nerja die Arbeiten zur Sanierung der Calle Torres Viejas de Macaca. Bei seinem Besuch traf er sich mit dem Projektleiter Vicente Fossi, dem städtischen Techniker für Infrastruktur und Vertretern von APCUN sowie Mitgliedern der Eigentümergemeinschaft.

Die Stadträtin teilte mit, dass diese Maßnahme «ein weiteres Beispiel für das gemeinsame Engagement des Rathauses und APCUN zur Verbesserung der Urbanisationen ist.

Die Arbeiten werden von der Firma MAYFRA Obras y Servicios S. L. mit einer Gesamtinvestition von 270.730 Euro durchgeführt, die von der Stadtverwaltung und der Eigentümergemeinschaft kofinanziert wird. Diese Maßnahme ist Teil der Kooperationsvereinbarung, die in dem mit APCUN unterzeichneten Rahmenvertrag enthalten ist. Angesichts der Umstände, unter denen die Arbeiten durchgeführt werden, wird mit einer Fertigstellung bis Ende November gerechnet.