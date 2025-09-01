Parkhaus mit 847 Stellplätzen in Nerja rückt näher

Eugenio Cabezas Nerja Montag, 1. September 2025 Teilen

Die PP-Regierungsmannschaft im Rathaus von Nerja, die über eine absolute Mehrheit verfügt, versucht weiterhin, eines der schwerwiegenden Probleme zu lösen, die die östlichste Küstenstadt der Provinz hat, den Mangel an Parkplätzen, vor allem in der Hochsaison mit dem massiven Zustrom von Tausenden von Besuchern.

Nachdem Anfang August das Vorprojekt für ein neues Parkhaus mit 847 Stellplätzen genehmigt wurde, das auf dem Grundstück neben dem neuen Gesundheitszentrum, das sich derzeit im Bau befindet, im Bereich der Avenida de Pescia errichtet werden soll, hat das Rathaus von Nerja mit der Auftragsvergabe für die Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie begonnen.

«Sobald die Studie genehmigt ist, werden wir die technischen Spezifikationen ausarbeiten, die zur Ausschreibung des gemischten Dienstleistungsvertrags für die Ausarbeitung des Basisprojekts und die Ausführung, die Baukonzession und den Betrieb des neuen Parkhauses dienen werden», sagte Bürgermeister José Alberto Armijo.

Der Stadtrat für Stadtplanung, Alberto Tomé (PP), wies seinerseits darauf hin, dass die Vergabestelle der Stadtverwaltung Angebote von fünf auf diese Arbeiten spezialisierten Unternehmen eingeholt hat, die bis zum 25. August eingereicht werden können.