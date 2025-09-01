Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Virtuelle Nachbildung des künftigen Parkhauses mit 847 Stellplätzen in Nerja. SUR
Parkplätze

Parkhaus mit 847 Stellplätzen in Nerja rückt näher

Nach der Verabschiedung des Vorprojekts ist jetzt die Machbarkeitsstudie ausgeschrieben worden

Eugenio Cabezas

Nerja

Montag, 1. September 2025

Die PP-Regierungsmannschaft im Rathaus von Nerja, die über eine absolute Mehrheit verfügt, versucht weiterhin, eines der schwerwiegenden Probleme zu lösen, die die östlichste Küstenstadt der Provinz hat, den Mangel an Parkplätzen, vor allem in der Hochsaison mit dem massiven Zustrom von Tausenden von Besuchern.

Nachdem Anfang August das Vorprojekt für ein neues Parkhaus mit 847 Stellplätzen genehmigt wurde, das auf dem Grundstück neben dem neuen Gesundheitszentrum, das sich derzeit im Bau befindet, im Bereich der Avenida de Pescia errichtet werden soll, hat das Rathaus von Nerja mit der Auftragsvergabe für die Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie begonnen.

«Sobald die Studie genehmigt ist, werden wir die technischen Spezifikationen ausarbeiten, die zur Ausschreibung des gemischten Dienstleistungsvertrags für die Ausarbeitung des Basisprojekts und die Ausführung, die Baukonzession und den Betrieb des neuen Parkhauses dienen werden», sagte Bürgermeister José Alberto Armijo.

Der Stadtrat für Stadtplanung, Alberto Tomé (PP), wies seinerseits darauf hin, dass die Vergabestelle der Stadtverwaltung Angebote von fünf auf diese Arbeiten spezialisierten Unternehmen eingeholt hat, die bis zum 25. August eingereicht werden können.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grünes Licht für den Entwicklungsplan der westlichen Costa del Sol
  2. 2 Deutsche aus Marbella seit 40 Jahren im Kampf gegen die Armut auf der ganzen Welt
  3. 3 Torrox feiert die XVII. Wallfahrt von San Roque
  4. 4 Spanische Richter öffnen Tür für Erlass der Schulden Selbständiger beim Staat
  5. 5 Frigiliana lädt zu seinem einzigartigen Festival der drei Kulturen ein
  6. 6 Pop und Techno beim Festival 90 Lovers in Torrox
  7. 7 Deutsche Feuerwehrleute haben in Spanien erfolgreich gegen Waldbrände gekämpft
  8. 8 Schlaflose Nacht in Vélez-Málaga mit Kultur, Konzerten, Gastronomie, Führungen und vielem mehr
  9. 9 Svetlana Kalachnik: «Mein Atelier in Málaga soll Magie und Charme besitzen»
  10. 10 EU-Behörde: Neuer Rekord bei von Mücken übertragenen Viren

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Parkhaus mit 847 Stellplätzen in Nerja rückt näher

Parkhaus mit 847 Stellplätzen in Nerja rückt näher