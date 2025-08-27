Pop und Techno beim Festival 90 Lovers in Torrox

SDA Torrox Mittwoch, 27. August 2025 Teilen

Das „Paradies der 90er Jahre» kehrt nach Torrox zurück. Organisiert von der Gruppe Sala Bolero und der Stadtverwaltung findet am kommenden Samstag, 30. August, ab 20 Uhr im Sport- und Freizeitkomplex La Granja das Festival 90 Lovers statt. Mit dabei sind unter anderem Whigfield, Anita Doth (ehemals Mitglied der Gruppe 2Unlimited), Rebeka Brown und King África. Außerdem gibt es eine Sondervorstellung, die den 90er Jahren gewidmet ist, eine Hommage an den spanischen Techno-Pop, DJs und eine Tanz- und Animationsgruppe. Zuvor findet am Freitag, dem 29. August, ab 22 Uhr ebenfalls in derselben Anlage die Fiesta Blanca Closing Summer statt.

Die Plakate für beide Veranstaltungen wurden vom Stadtrat für Feste der Stadt Torrox, Salvador Escudero, und dem Verantwortlichen der Gruppe Sala Bolero, Daniel Castro, vorgestellt. Beide haben das vollständige Programm von 90 Lovers vorgestellt, bei dem Whigfield, Anita Doth (ehemals Mitglied der Gruppe 2 Unlimited), die House-Sängerin Rebeka Brown, King África, Dany Cantos mit einer Hommage an den spanischen Techno-Pop, DJs wie Eliza Handley und Albalá sowie die Tanz- und Animationsgruppe Estep Dance auftreten werden.

Eintrittskarten sind weiterhin auf der Website https://www.90lovers.com/ erhältlich, und zwar bis einschließlich Mittwoch, den 27. August, zum Preis von 19 Euro für den allgemeinen Eintritt und 25 Euro für den VIP-Zugang. Das Festival ist fast ausverkauft, Eintrittskarten können ab morgen, Donnerstag, den 28. August, weiterhin erworben werden, allerdings zu anderen, weniger reduzierten Preisen als derzeit. Für ein jüngeres Publikum findet am Freitag, dem 29. August, ebenfalls im Komplex La Granja de Torrox zwischen 22 und 4 Uhr die Fiesta Blanca Closing Summer statt, wie Escudero und Castro erklärten, die „Anwohner und Besucher jeden Alters eingeladen haben, die beiden Veranstaltungen zu genießen, um den Monat August mit einer tollen Atmosphäre und sehr guter Musik ausklingen zu lassen».