Provinzregierung von Málaga investiert drei Millionen in die Erneuerung von sechs Straßen in der Axarquia

Eugenio Cabezas Rincón de la Victoria Montag, 15. September 2025

In den letzten vier Jahren hat die Provinzregierung von Málaga 3,1 Millionen Euro in die Asphaltierung von sechs Straßen in der Region Axarquia investiert, die Teil der Strecke zwischen Rincón de la Victoria, Benagalbón, Moclinejo, Almáchar, El Borge, Cútar und Benamargosa sind. Diese Maßnahmen sind in den Plänen zur Verstärkung des Straßenbelags enthalten, die die Provinzbehörde seit 2022 durchführt.

Derzeit laufen die Arbeiten an einem Teilstück der MA-3119, die Benagalbón und Moclinejo verbindet, eine Maßnahme, die vom Vorsitzenden der Provinzregierung, Francisco Salado, und der Abgeordneten für Entwicklung und Infrastruktur, Nieves Atencia, beide von der PP, besucht wurde. Die Arbeiten, die für 279.601,78 Euro ausgeschrieben und für 218.928,19 Euro an die Firma Asfaltos Jaén S.L.U. vergeben wurden, umfassen eine Strecke von 1,2 Kilometern und vervollständigen damit die Asphaltierung der gesamten Strecke.

Francisco Salado erläuterte, dass diese Arbeiten Teil des vierten Plans der Diputación zur Verstärkung des Straßenbelags sind, der für 5.248.158,24 Kilometer vergeben wurde und insgesamt 63 Kilometer von 18 Straßen in den Regionen Axarquía, Antequera, Serranía de Ronda, Sierra de las Nieves und Valle del Guadalhorce betrifft, die 22 Gemeinden miteinander verbinden oder ihnen als Zufahrt dienen.

In der Axarquia umfasst dieser vierte Plan neben den Arbeiten an der Straße zwischen Benagalbón und Moclinejo auch Arbeiten an der MA-3116 (Zufahrt nach Benamocarra über die A-356), der MA-3120 (von der N-340 nach Almayate), der MA-4104 (Zufahrt nach Alcaucín über die A-7205), der MA-4108 (Salares-Árchez) und der MA-5104 (von der A-7206 nach Árchez).

Zwei Schichten

Die Arbeiten an der Straße MA-3119 umfassen den Einbau von zwei Schichten Asphaltagglomerat, die für mehr Verkehrssicherheit und Komfort sorgen werden. Außerdem werden zur Verbesserung der Entwässerung die Gräben, die derzeit aus Erde bestehen, betoniert. Im Anschluss an diese Arbeiten wird die Straßenmarkierung durch einen neuen Anstrich der Grenzlinien vorgenommen.

Salado wies darauf hin, dass dank der Pläne zur Verstärkung des Straßenbelags 30,5 Kilometer von sechs Straßen in der Axarquía, die Rincón de la Victoria, Benagalbón, Moclinejo, Almáchar, El Borge, Cútar und Benamargosa miteinander verbinden, bereits verbessert wurden oder noch verbessert werden, wodurch die Verbesserung des Belags dieser Straßen abgeschlossen ist.

Einige Abschnitte der MA-3114 und der MA-3109 mit einer Gesamtlänge von etwa 4,2 Kilometern sind noch nicht fertig gestellt.

Neben den laufenden Arbeiten an der MA-3119 wurden in diesem Gebiet bereits die MA-3106 (zwischen Cútar und El Borge), die MA-3108 (von Benamargosa nach Cútar), die MA-3109 (von El Borge nach Almáchar), die MA-3114 (Moclinejo-Almáchar) und die MA-3200 von Rincón de la Victoria nach Benagalbón asphaltiert. Einige Abschnitte der MA-3114 und der MA-3109 mit einer Gesamtlänge von ca. 4,2 km müssen noch ausgeführt werden. Die Projekte wurden bereits ausgearbeitet und werden in den Straßenausbauplan 2026 aufgenommen.