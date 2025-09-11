Rathaus von Torrox verbessert die Plastiksammelstelle für Landwirte

M. WÖRNER TORROX. Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

Das Rathaus von Torrox bekräftigte seine Unterstützung für den Agrarsektor und die Bereitschaft, die Dienstleistungen für Landwirte weiter zu verbessern. Dazu gehört auch die Sammelstelle für landwirtschaftliches Plastik. Diese Infrastruktur wurde von der aktuellen Stadtregierung in den letzten Jahren ermöglicht, reguliert und in Betrieb genommen. «Die von uns eingeführte Plastiksammelstelle verfügt über Kontrollpersonal an den Vormittagen, Zugangsregelungen sowie eine informative Beschilderung», so die Stadträtin für Landwirtschaft, Ana Pérez Rico. Das Rathaus arbeite daran, den abgelagerten Müll zu entfernen und einen sichereren, besser kontrollierten alternativen Standort zu finden, um diesen Service zu verstärken und Missbrauch durch Personen von außerhalb der Gemeinde zu vermeiden.

Die Stadträtin hob weitere Maßnahmen hervor, die in den letzten Jahren zur Unterstützung der ländlichen Gebiete von Torrox ergriffen wurden, wie die Instandsetzung von Landstraßen, die Hilfen bei der Betonierung schwieriger Abschnitte, die schnelle Öffnung von Zufahrtsstraßen nach Überflutungen, die Organisation von Schulungen zu Pflanzenschutzmitteln und die fortlaufende technische Beratung von Landwirten. Pérez Rico wies außerdem darauf hin, dass derzeit an der Schaffung eines speziellen Bereichs für landwirtschaftliche Abfälle gearbeitet wird.