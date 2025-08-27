Reiche Mangoernte in der Axarquía dank ergiebiger Regenfälle

Mangoplantagen gehören in der Axarquía zum Landschaftsbild dazu. In diesem Jahr hängen sie besonders voll.

Nach fast fünf Jahren Dürre und zwei besonders katastrophalen Erntejahren, an die sich viele in der Branche lieber nicht erinnern wollen, ist der Mangoanbau in der Axarquía in der Provinz Málaga und an der Costa Tropical von Granada dank der reichlichen Niederschläge im letzten Herbst und Winter wieder in Schwung gekommen.

Die Ernte, die mit den frühesten Sorten Tommy Atkins und Irwin sowie der Hauptsorte Osteen begonnen hat, wird voraussichtlich ein historisches Volumen erreichen: Die erwarteten 35.000 Tonnen würden das Ergebnis von 2024 verdreifachen. Die wichtigsten Händler und Erzeuger der Region erwarten eine «historische» Saison mit einer der größten Ernten in Spanien überhaupt. Praktisch alle spanischen Mangos werden in der Axarquía und an der Costa Tropical von Granada angebaut.

Trops produziert 50 Prozent der spanischen Mangos und rechnet in diesem Jahr mit einer Produktion von 15.000 bis 17.000 Tonnen.

Die Genossenschaft Trops aus Vélez-Málaga, der mehr als 3.000 Erzeuger angehören, produziert rund 50 Prozent der spanischen Mangos und rechnet in diesem Jahr mit einer Produktion von 15.000 bis 17.000 Tonnen. Das sei doppelt so viel wie in der letzten Saison und dreimal so viel wie vor zwei Jahren, so das Unternehmen.

«Wie in ertragreichen Erntekampagnen üblich, werden wir zwar alle Obstgrößen anbieten können, vor allem aber die mittleren Größen», so Alejandro Clavero, Trops-Verkaufsleiter für Spanien und Portugal. Nach Angaben der Genossenschaft hat die Mango «in diesem Jahr eine besonders intensive Färbung, was sie zu einer sehr auffälligen Frucht in den Regalen machen wird».

Martina Otten, kaufmännische Leiterin von Trops, erklärt: «Wir haben eine komplizierte Nebensaison hinter uns, die durch Verzögerungen in den europäischen Häfen aufgrund logistischer Probleme geprägt war, mit Zeiten der Knappheit und Momenten des Überangebots aufgrund der schwierigen Planung. Aber jetzt, mit der neuen spanischen Mango-Saison, können die Einzelhändler sicher sein, dass es keine Lücken in der Lieferkette geben wird».

Aufgrund der geringen Ernten in Spanien in den letzten Jahren war man verstärkt auf Importe aus Übersee angewiesen. In diesem Jahr, in dem sich die spanische Produktion erholt, wird es auf den europäischen Märkten weniger Platz für Früchte aus Brasilien geben. «Mangos aus Málaga sind ein lokales Produkt für die europäischen Verbraucher. Wir können jede Ecke Europas innerhalb von zwei bis drei Tagen erreichen und bieten aufgrund logistischer Vorteile eine größere Zuverlässigkeit», erklärt Alejandro Clavero.

Málaga und Granada sind praktisch die einzigen Gebiete Spaniens, in denen Mangos auf großen Plantagen angebaut werden.

Trops verkauft jährlich rund 20.000 Tonnen Mango und rund 55.000 Tonnen Avocado, wobei sowohl einheimische als auch importierte Mango gerechnet werden. Geliefert wird hauptsächlich in europäische Länder, aber auch auf den heimischen Markt. In dieser Mango-Saison reaktiviert die Genossenschaft erneut die Werbekampagne für ihre «Trops-Mango», die die Verbraucher nicht nur zum Kauf der Marke, sondern auch zum Verzehr der nationalen Mango, «der Mango der Saison», motiviert.

Die Ernte der Mangosorte Osteen begann mit den ersten Gewächshauskulturen Ende Juli und wurde im August mit den Versteigerungen auf den Großmärkten fortgesetzt, wobei die Preise für die Landwirte je nach Größe der Früchte zwischen einem und zwei Euro pro Kilo lagen.