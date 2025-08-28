Schüsse in Torrox Costa: Ortspolizei wollte Motorrad-Rowdys stoppen

Eugenio Cabezas Torrox Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Promenade von Ferrara, in Torrox-Costa. 14.30 Uhr am Mittwochnachmittag. Die Terrassen waren voll besetzt. Plötzlich sind mehrere Schüsse zu hören. Die Menschen erheben sich von ihren Stühlen, völlig verängstigt. Eine Streife der örtlichen Polizei hat die Schüsse abgefeuert und verfolgt zu Fuß einen jungen Mann, der flieht.

Einer der Polizeibeamten gab etwa ein halbes Dutzend Schüsse ab. Schließlich gelang es ihm, den Flüchtigen in der Nähe der Strandbar La Buena Vida aufzuspüren, wie der SUR bestätigen konnte. Einer der Angestellten dieses Lokals, der Espetero (Sardinenbrater), half bei der Festnahme des Mannes, indem er ihn verfolgte. Ein paar hundert Meter weiter holte eine andere Polizeistreife einen anderen jungen Mann ein, der der Begleiter des ersten Mannes war.

Die Sequenz dieser «filmreifen» Szene beginnt damit, dass eine Polizeistreife die beiden jungen Männer im Alter von 20 und 30 Jahren, von denen einer spanischer und der andere ausländischer Herkunft ist, dabei beobachtet hatte, wie sie mit ihrem Motorrad am Taxistand neben der Avenida del Faro ein verbotenes Manöver durchführten. Sie wurden aufgefordert, anzuhalten, aber die beiden jungen Männer ergriffen die Flucht, zunächst mit dem Motorrad und dann zu Fuß.

Mit ihrem großen Motorrad überfuhren sie die Grünzonen der Strandpromenade von Ferrara und versuchten, einen der Polizisten zu überfahren, bis sie einen Unfall hatten und dann zu Fuß fliehen mussten. Nach ein paar hundert Metern trennten sie sich an der Strandbar Safari Bar de Copas. Der eine lief in Richtung Osten, der andere in die entgegengesetzte Richtung. Doch beide konnten gestellt werden.

In wenigen Minuten war die Promenade voll mit Fahrzeugen der örtlichen Polizei und der Guardia Civil. Der Vorfall hat in Torrox Costa, das zu diesem Zeitpunkt voller Touristen war, eine große Aufregung verursacht. Die Polizeibeamten ermitteln nun in dem Fall, um die beiden jungen Männer vor Gericht zu bringen. Der Fahrer des Motorrads ist bereits vorbestraft.