Stadtverwaltung von Torrox lässt Straßenbelag auf der Plaza de la Constitución erneuern

Die Stadtverwaltung von Torrox verstärkt weiterhin die Verkehrssicherheit sowohl für Fahrzeuge als auch für Fußgänger auf der Plaza de la Constitución. Zu diesem Zweck reparieren die operativen Dienste des Rathauses einen Teil des Straßenbelags in einer von der Delegation für Infrastruktur koordinierten Baumaßnahme. Dies wurde von Baustadträtin Paula Moreno bestätigt, die erklärte, dass diese Arbeiten in wenigen Tagen und auf jeden Fall „vor der nächsten Feria de Torrox vom 1. bis 5. Oktober» abgeschlossen sein werden.

Moreno betonte, dass das Hauptziel der Stadtverwaltung von Torrox mit diesen Arbeiten darin besteht, „die Verkehrssicherheit auf dem jeweils erforderlichen Abschnitt zu gewährleisten», wie beispielsweise auf dem Abschnitt von etwa 20 Metern in nordöstlicher Richtung, der parallel zu den Gastronomiebetrieben verläuft und in die Calle Doña Elisa Ortigosa mündet.

In diesem Abschnitt ersetzt und verstärkt die Stadtverwaltung von Torrox die Pflastersteine, die nach den letzten Renovierungsarbeiten an der Plaza de la Constitución in schlechtem Zustand waren. Das Budget für diese Arbeiten beläuft sich auf rund 316.000 Euro.

Paula Moreno bedankte sich öffentlich für „das Verständnis der Nutzer des Platzes angesichts der vorübergehenden Unannehmlichkeiten, die diese Arbeiten mit sich bringen können«. Gleichzeitig zeigte sie sich „zuversichtlich, dass wir sehr bald den gesamten Platz unter den bestmöglichen Bedingungen genießen können, insbesondere wenn unsere berühmten bunten Sonnenschirme, ein großes und unverkennbares Symbol für die Identität von Torrox, wieder zu sehen sein werden«.