Steinbock spaziert jede Nacht durch Canillas de Aceituno im Hinterland der Axarquía

Die sehr hohen Temperaturen der letzten Wochen haben sich nicht nur auf die Bevölkerung, sondern auch auf die Tierwelt ausgewirkt. In Canillas de Aceituno bekommen die Dorfbewohner seit mehr als einer Woche unerwarteten Besuch: Ein spektakulärer männlicher Steinbock kommt in der Morgendämmerung, pünktlich gegen 3.30 Uhr, herunter und spaziert durch mehrere Straßen des Dorfes im Hinterland der Axarquía, das am Hang des Berges La Maroma im Naturpark Sierras Tejeda, Almijara und Alhama liegt. .

Das beeindruckende Exemplar dieser Spezies, das unter der Krätzeplage leidet, die seine Population erheblich reduziert hat, ist etwa zehn Jahre alt und sieht gut aus, wenn man das Geweih betrachtet, das es trägt, wie es von Rocío Ortiz García, einer Anwohnerin, vom Balkon ihres Hauses in der Calle Convento an mehreren aufeinanderfolgenden frühen Morgen gefilmt wurde.«Mein Sohn arbeitet im Hotelgewerbe und kommt erst spät nach Hause, also bleibe ich wach und warte auf ihn», sagt die 41-jährige Frau.

Als begeisterte Fotografin und Videofilmerin, die sie häufig in ihre sozialen Netzwerke hochlädt, hat sie den Steinbock seit mehr als einer Woche in derselben Gegend gefilmt, «pünktlich um 3.30 Uhr morgens», wie sie sagt. Trotz des Hundegebells und der Anwesenheit einiger Katzen zeigte sich das Tier kaum ängstlich. «Es frisst in aller Ruhe die Blätter eines Maulbeerbaums und eines Mispelbaums in der Umgebung und trinkt das Wasser, das die Nachbarn für die Katzen hinterlassen haben», sagt Ortiz.

Frühere Fälle

Der nächtliche Besucher ist zu einem Gesprächsthema in der Gemeinde geworden. Einige Nachbarn sind verärgert, weil er angeblich die Blumen und Pflanzen vor ihrer Haustür abgefressen hat. Andere hingegen freuen sich über seine Anwesenheit und danken Ortiz dafür, dass er bis in die frühen Morgenstunden aufbleibt, um auf ihn zu warten. «Ich mache gerne Fotos von meinem Dorf, damit die Leute es sehen können, und in diesem Fall ist es beeindruckend, ein wildes Tier zu sehen, das so friedlich durch meine Straße spaziert», sagt sie. Es ist auch üblich, dass sie im Sommer in zu den abseits gelegenen Landhäusern kommen, um aus den Teichen zu trinken.

Es ist nicht das erste Mal, dass Steinböcke und Bergziegen in den Dörfen der Provinz gesichtet werden. Im Mai 2021, mitten in der Covid-19-Pandemie, wurden mehrere von ihnen in Frigiliana gesehen. Dort spazierten sie über die Dächer und Straßen des Dorfes. Im selben Jahr wurden Bergziegen auf dem Friedhof von Comares eingefangen. Zuvor, im April 2019, wurden vier Ziegen auf den Straßen von Archidona aufgenommen. .