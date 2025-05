Taller de la Amistad eröffnet Verkaufsstelle in Frigiliana

E. CABEZAS Nerja Donnerstag, 15. Mai 2025 Compartir

Der 1996 gegründete Verein El Taller de la Amistad in Nerja, der Menschen mit Behinderung und Kindern mit Entwicklungsstörungen hilft, hat eine Verkaufsstelle in Frigiliana eröffnet. Einer Vereinbarung zwischen dem Rathaus Frigiliana und der Hilfsorganisation zufolge werden im Sala Real 98 die handgemachten Produkte der Hilfsvereinigung, wie etwa Karten und andere Artikel aus Recyclingpapier, Lesezeichen, Seife und weitere ökologische Reinigungsprodukte verkauft. So können Anwohner und Besucher die von Menschen mit geistiger Behinderung hergestellten Artikel erwerben und damit deren Beschäftigung und soziale Integration fördern.

Das Rathaus von Frigiliana bekräftigt sein «Engagement für die Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen». Die Vereinigung Taller de la Amistad dankt allen freiwilligen Helfern und Unterstützern, die diese Verkaufsstelle möglich machen. Ein Dank geht insbesondere an die Frauenvereinigung Azalea von Frigiliana und Ana Mari und Belén «für ihr Engagement» für die Einrichtung, deren Hauptsitz sich in Nerja befindet, und die den Bewohnern der gesamten Axarquía dient.