Tausende von Menschen verfolgten das Flugfestival von Torre del Mar

Jennie Rhodes Torre del Mar Montag, 8. September 2025 Teilen

Der graue Himmel und der leichte Regen taten der Stimmung der Tausenden von Menschen keinen Abbruch, die am gestrigen Sonntag nach Torre del Mar kamen, um an der zehnten internationalen Flugshow der Stadt an der östlichen Costa del Sol teilzunehmen.

Jeder, der am Wochenende in der Stadt war, wird die verschiedenen Teams beim Training am Freitag und Samstag gesehen oder zumindest gehört haben, vor allem, wenn der vertraute Klang des Eurofighters durch den Himmel dröhnte.

Das Hauptereignis fand jedoch am Sonntag von 11.30 Uhr bis 15.30 Uhr statt, obwohl diejenigen, die die besten Plätze ergattern wollten, schon lange vor 9 Uhr da waren, denn im Laufe des Vormittags trafen immer mehr Zuschauer ein, bewaffnet mit Stühlen, Sonnenschirmen, tragbaren Kühlschränken und in einigen Fällen auch Tischen. Die Strandbars waren überfüllt, und für diejenigen, die nicht vorher reserviert hatten, waren nur wenige Sonnenliegen verfügbar.

Um 11.30 Uhr ertönten die Lautsprecher, als die Flugschau offiziell mit einer Vorführung der Grescan-Hundeeinheit eröffnet wurde, die ihre Rettungsfähigkeiten im Meer demonstrierte. Um 11.50 Uhr folgte die «Patrulla Gorrión» des Real Aeroclub de Sevilla, die die erste Flugvorführung der Show ankündigte.

Obwohl die Sonnenschirme eher als Regenschirme dienten, als der Regen nicht ganz aufhörte, wurde die Botschaft vermittelt, dass alle Teams trotz der Wolken und des schlechten Wetters teilnehmen und die Show wie geplant stattfinden würde.

Salvador Salas

Die Nationalpolizei und die Guardia Civil bekamen Applaus, als sie mit Hubschraubern, Flugzeugen und Booten an den Zuschauern vorbeizogen, es gab Fallschirmspringer und dann war einer der beliebtesten und Teilnehmer der jährlichen Veranstaltung an der Reihe: Juan Velarde in seinem unverkennbaren Flugzeug Edge 540. Valverde vollführte wieder einmal waghalsige Drehungen und Loopings, bevor er sein Flugzeug in den freien Fall stürzte und mit haarsträubender Geschwindigkeit wieder in die Luft schoss.

Als nächstes kam das britische Team Raven, das nach seiner großen Popularität beim Festival 2024 bereits zum zweiten Mal antrat und in seinen Vans RV8-Formationsflugzeugen atemberaubende Kunststücke vorführte.

Zum Abschluss des 10. Jubiläumsfestivals sauste der Eurofighter über den Himmel der Axarquía und zeigte nicht nur atemberaubende Stunts in luftiger Höhe, sondern war auch der mit Abstand lauteste Teil der Vorführung. Schließlich setzten die anmutigen Hubschrauber der Patrulla Aspa mit tänzerischen Bewegungen den Schlusspunkt des diesjährigen Festivals. Als sich der Himmel wieder aufklärte, machten sich die Besucher auf den Heimweg, aber trotz der alles andere als idealen Wetterbedingungen war die zehnte Internationale Flugschau von Torre del Mar wieder einmal ein Publikumsmagnet.