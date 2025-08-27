Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Vorstellung des Touristentags. SUR
Touristentag

Torre del Mar feiert seinen Touristentag mit einer Gratis-Verkostung einer neun Meter langen Riesentorte

Die Verkostung wird um 20.30 Uhr neben dem Leuchtturm an der Strandpromenade stattfinden

Eugenio Cabezas

Vélez-Málaga

Mittwoch, 27. August 2025

Vélez-Málagas Küstenstadtteil Torre del Mar wird am Donnerstag, 28. August, den VIII. Tourismustag mit einer Riesentorte für 4.000 Personen veranstalten, die ab 20.30 Uhr kostenlos an der Promenade neben dem Leuchtturm verteilt wird. Dies gaben der erste stellvertretende Bürgermeister von Vélez-Málaga und Stadtrat für Tourismus, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), und der Geschäftsführer der Kochschule Escuela Sabores und Küchenchef Roberto Soler bekannt.

Wie immer, so der Atencia, «zählen wir wieder auf die Zusammenarbeit mit dem Chefkoch Roberto Soler, der eine fast 9 Meter lange Torte aus weißem Biskuit mit einem würzigen Sirup, Pflanzencreme und Pfirsichmarmelade für die Anwesenden kreieren wird. Für Atencia »dient diese Art von Initiative dazu, das Angebot des Bürgermeisteramtes von Torre del Mar für den Sommer in unserer Stadt zu beleben und mit Inhalt zu füllen. Ich bin sicher, dass Roberto uns alle wieder mit dieser Kreation überraschen wird; ein einzigartiges Werk, das dazu dienen wird, dem Tag des Tourismus Farbe und auch Geschmack zu verleihen«, sagte er.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Deutsches Residentenpaar aus Benalmádena organisiert regelmäßig Familientreffen über Grenzen hinweg
  2. 2 Villa 42 %u2013 ein verborgenes gastronomisches Kleinod
  3. 3 «Außer Kontrolle geratene» Katzenkolonie verärgert Anwohner in Rincón de la Victoria
  4. 4 Reisen unterm Regenbogen - LGBT-Agenturen in Spanien
  5. 5 Spielt nicht mit dem Feuer!
  6. 6 Die Hoffnung lebt
  7. 7 Altes Kloster Convento de la Trinidad in Málaga soll zum Raum für Events werden
  8. 8 Immer mehr Europäer wählen kleine Dörfer in der Axarquía wie Cómpeta oder Canillas de Albaida
  9. 9 Deutsche Basketballer gewinnen Krimi in Spanien

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Torre del Mar feiert seinen Touristentag mit einer Gratis-Verkostung einer neun Meter langen Riesentorte

Torre del Mar feiert seinen Touristentag mit einer Gratis-Verkostung einer neun Meter langen Riesentorte