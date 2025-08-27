Torre del Mar feiert seinen Touristentag mit einer Gratis-Verkostung einer neun Meter langen Riesentorte

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 27. August 2025 Teilen

Vélez-Málagas Küstenstadtteil Torre del Mar wird am Donnerstag, 28. August, den VIII. Tourismustag mit einer Riesentorte für 4.000 Personen veranstalten, die ab 20.30 Uhr kostenlos an der Promenade neben dem Leuchtturm verteilt wird. Dies gaben der erste stellvertretende Bürgermeister von Vélez-Málaga und Stadtrat für Tourismus, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), und der Geschäftsführer der Kochschule Escuela Sabores und Küchenchef Roberto Soler bekannt.

Wie immer, so der Atencia, «zählen wir wieder auf die Zusammenarbeit mit dem Chefkoch Roberto Soler, der eine fast 9 Meter lange Torte aus weißem Biskuit mit einem würzigen Sirup, Pflanzencreme und Pfirsichmarmelade für die Anwesenden kreieren wird. Für Atencia »dient diese Art von Initiative dazu, das Angebot des Bürgermeisteramtes von Torre del Mar für den Sommer in unserer Stadt zu beleben und mit Inhalt zu füllen. Ich bin sicher, dass Roberto uns alle wieder mit dieser Kreation überraschen wird; ein einzigartiges Werk, das dazu dienen wird, dem Tag des Tourismus Farbe und auch Geschmack zu verleihen«, sagte er.