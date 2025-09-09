Alte Festung von Torre del Mar wird restauriert und bekommt ein Interpretationszentrum

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Die Festung von Vélez-Málaga erhält keine europäischen Mittel zur Fortsetzung ihrer Sanierung, die wenigen Überreste der alten Burg von Torre del Mar hingegen schon. Im Sommer 2024 hat das Ministerium für Tourismus beschlossen, 1,4 Millionen Euro an das Rathaus der Axarquía-Hauptstadt zu vergeben, um die Sanierung der Überreste des alten Militärgebäudes in Torre del Mar zu finanzieren, ein Projekt zur Aufwertung des historischen Erbes für die touristische Nutzung dieser Enklave, die 1985 zum Kulturgut (BIC) erklärt wurde.

Im Rahmen der bürokratischen Formalitäten zur Verwirklichung dieses ehrgeizigen Projekts haben der Ortsbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, sowie die Stadträtin für Beschäftigung, Belén Zapata, am Montag über den Beginn des Ausschreibungsverfahrens für die Restaurierungsarbeiten des Gebäudes in der Calle Carrera de las Angustias Nr. 1 informiert. Ziel ist es, das Gebäude in ein Interpretationszentrum der alten Burg von Torre del Mar zu verwandeln und ein umfassendes Museumsprojekt zu entwickeln.

«Diese Initiative ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit, politischen Engagements und einer entschlossenen Verteidigung des historischen Erbes» Jesús Carlos Pérez Atencia Stellvertretender Bürgermeister von Vélez-Málaga und Ortsbürgermeister von Torre del Mar

Pérez Atencia betonte, dass dies ein historischer Schritt sei: «Dieses Projekt ist keine isolierte Initiative. Es ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit, politischen Engagements und einer entschlossenen Verteidigung unseres Erbes. Dank dieser kontinuierlichen Arbeit können wir heute mit Stolz verkünden, dass dieses Projekt zu 100 Prozent von der Europäischen Union im Rahmen der Next Generation-Fonds finanziert wurde», fügte er hinzu.

Der Ratsherr erinnerte daran, dass das Projekt in das staatliche Programm zur Wiederbelebung des historischen Erbes für die touristische Nutzung aufgenommen wurde, da es «eines von nur 50 in Spanien und das einzige in der Provinz Málaga ist, das diesen Zuschuss bekommt». Pérez Atencia erklärte auch, dass die Frist für die Einreichung von Angeboten bis zum 15. September läuft.

Historischer Komplex

Die Stadträtin für Beschäftigung erinnerte daran, dass das zu restaurierende Gebäude Teil des historischen Komplexes der alten Burg ist und dass das Rathaus von Vélez zuvor dafür kämpfen musste, dass es in kommunales Eigentum übergeht. «Dank der geleisteten Arbeit können wir heute sagen, dass dieses Interpretationszentrum Realität werden wird», sagte sie.

Zapata erklärte, dass das Projekt vollständig von der Europäischen Union finanziert wird, ohne die Gemeindekasse zu belasten. Das Projekt verfügt über ein Budget von 846.081 Euro. Davon werden 608.239 Euro für die Restaurierung des Gebäudes und 237.842 Euro für das Museumsprojekt aufgewendet. Die Arbeiten nehmen sechs Monate in Anspruch.

Das Rathaus von Velez leitet die Enteignung von fünf Privatgrundstücken ein, die sich innerhalb der Burganlage befinden

Sowohl Pérez Atencia als auch Zapata forderten interessierte Unternehmen auf, ihre Angebote bis zum 15. September einzureichen, damit die Arbeiten «so bald wie möglich» beginnen können und Torre del Mar ein Interpretationszentrum erhält, «das seine Vergangenheit wertschätzt, um die Zukunft zu gestalten».

Parallel dazu hat das Rathaus von Vélez die Enteignung von fünf Privatgrundstücken eingeleitet, die sich innerhalb dieser denkmalgeschützten Enklave von Torre del Mar befinden. Dies gab der Stadtrat für Stadtplanung, Celestino Rivas, bekannt.