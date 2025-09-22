Torrox bekommt sechs neue Ortspolizisten

SDA Torrox Montag, 22. September 2025 Teilen

Der Stadtrat von Torrox hat diese Woche die erste von fünf Prüfungen durchgeführt, um sechs neue Stellen bei der örtlichen Polizei zu besetzen. Der Bürgermeister Óscar Medina versicherte, dass „unser Engagement und unser Endziel darin bestehen, bis zum nächsten Sommer bis zu 21 neue Polizeibeamte in den letzten vier Jahren einzustellen». Zu dieser Prüfung haben sich mehr als 150 Bewerber angemeldet, „doppelt so viele wie bei früheren Ausschreibungen, was den Aufschwung und das Wachstum der Gemeinde Torrox zeigt, die bereits mehr als 22.000 Einwohner hat und auf dem Weg ist, eine der wichtigsten mittelgroßen Städte Andalusiens zu werden».

Medina erklärte, dass die erste Prüfung ein Multiple-Choice-Test mit 100 Fragen und vier möglichen Antworten war. Zusätzlich zu den sechs neuen Stellen, die im Rahmen des Auswahlverfahrens besetzt werden, ist eine weitere Stelle vorgesehen, sodass insgesamt sieben Stellen über das Mobilitätssystem besetzt werden. Um diese letzte Stelle bewerben sich lokale Polizeibeamte aus ganz Andalusien, die „entsprechend den während ihrer beruflichen Laufbahn erworbenen Verdiensten« bewertet werden, wie der Bürgermeister von Torrox erklärte.

„Der erhebliche Bevölkerungszuwachs und die neuen Anforderungen in Bezug auf die öffentliche Sicherheit und den Verkehr erfordern schnelle und wirksame Antworten seitens der Stadtverwaltung, daher ist dies ein weiteres Ziel dieser Ausschreibung«, fügte Óscar Medina hinzu. Der Bürgermeister von Torrox kündigte außerdem an, dass im Januar nächsten Jahres ein ähnliches Verfahren wie das derzeitige beginnen werde, während die derzeitigen Bewerber ihre Ausbildung in Sevilla absolvieren.

Auf diese Weise wird die Gemeinde in Kürze 36 lokale Polizeibeamte erreichen und „damit das feste Engagement der Regierungsmannschaft zur Verstärkung und Verbesserung des Personalbestands fortsetzen«, schloss Medina.