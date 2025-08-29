Torrox feiert die XVII. Wallfahrt von San Roque

SDA Torrox Freitag, 29. August 2025 Teilen

Der Reiterclub Peña Caballista, die Bruderschaft Nuestra Señora de la Encarnación und die Stadtverwaltung von Torrox organisieren die XVII. Wallfahrt zu Ehren von San Roque, dem Schutzpatron der Stadt. Sie beginnt am kommenden Sonntag, 31. August, um 12 Uhr mittags an der Kapelle auf dem gleichnamigen Platz in Torrox Pueblo und endet an dem freien Platz an der Mündung des Flusses Torrox. Dort kann man ab 15 Uhr unter anderem eine kostenlose Paella probieren und verschiedene Darbietungen genießen. Die Organisatoren laden „alle Einwohner von Torrox und Besucher ein, dieses Ereignis mit Freude zu genießen».

Nach dem Gottesdienst in der Kapelle um 11:30 Uhr beginnt die Wallfahrt gegen 12 Uhr. Von dort aus gehen die Teilnehmer zum Sport- und Freizeitkomplex La Granja, wo sie eine kleine Erfrischungspause einlegen. Später ist im Bereich Barranco Plano eine weitere Pause vorgesehen, vor allem um die Pferde und Ochsen zu versorgen. Der letzte Abschnitt der Wallfahrt führt über die Avenida del Faro und den freien Platz am Río Torrox, nachdem die Straße A-7207 zwischen dem Dorf und der Küste zurückgelegt wurde.

Dort, an der Mündung, ist um 15:00 Uhr eine kostenlose Paella für alle Teilnehmer sowie Auftritte der Chöre Aires del Faro, Las Nieves, Almedina und Centro de Participación Activa (CPA) geplant, gefolgt von der Gruppe Onda Sonora. Nach einem Bänderrennen gegen 18 Uhr und der entsprechenden Preisverleihung kehrt die Wallfahrt von San Roque zur Kapelle auf dem Platz zurück. Die Peña Caballista hat öffentlich „den Wunsch geäußert, einen Tag der Begegnung, der Tradition und der Leidenschaft zu teilen» und lädt dazu ein, „diesen Tag mit Familie, Freunden und Nachbarn zu genießen und für ein paar Stunden die Arbeit und die Sorgen hinter sich zu lassen». Ebenso dankte sie dem Amt für Feste und Volkstraditionen der Stadtverwaltung von Torrox für ihr „Engagement», „das sich weiterhin dafür einsetzt, diese Veranstaltung mit der aktiven Beteiligung von Vereinen und Verbänden der Gemeinde am Leben zu erhalten».