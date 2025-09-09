Torrox feiert seinen Touristentag

SDA Torrox Dienstag, 9. September 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Torrox feiert am 13. September den Tag des Touristen 2025 mit einer Gala, bei der die Arbeit verschiedener Gastronomiebetriebe ausgezeichnet wird. Die Veranstaltung findet am Samstag, 13. September, ab 21 Uhr auf der Aussichtsplattform am Leuchtturm von Torrox Costa statt. Die Sängerin Edurne wird als Stargast auftreten, und die Veranstaltung wird mit einem großen Feuerwerk enden, wie der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, am heutigen Dienstag bekannt gegeben hat.

Der Bürgermeister nutzte die Präsentation dieser Veranstaltung, um „allen Restaurants, Geschäften, Unternehmern und Selbstständigen zu gratulieren, denn für mich sind sie die wahren Gewinner des Tages des Touristen». Darüber hinaus zog der Bürgermeister von Torrox Bilanz über „einen großartigen Sommer, in dem Torrox sehr beliebt war». An dieser Pressekonferenz nahmen auch die erste stellvertretende Bürgermeisterin Paula Moreno und die Stadträtin für Strände, Vanessa López, teil.

Die Gala beginnt mit einem Auftritt der Gruppe The New Crew, gefolgt von der Verleihung der Preise zum Tag des Touristen. Bei der zehnten Ausgabe dieser Preisverleihung werden der Gastronom Miguel Bueno González, Inhaber des bekannten Restaurants El Chicle, als Tourist des Jahres sowie fünf Gastronomiebetriebe und -unternehmen ausgezeichnet: Bebidas Núñez, Bar Chevrolet, Bar Rincón de Federico, Chiringuito Rincón de Pepe und Hielos Glaciar. Nach der Preisverleihung wird die Veranstaltung mit einem Konzert von Edurne und einem Feuerwerk vom Wellenbrecher am Strand von Ferrara fortgesetzt.

Die Aktivitäten zum Tag des Touristen erstrecken sich über den gesamten Tag und beginnen um 9: Uhr mit einer Führung durch die Altstadt für 30 Personen. Die Anmeldung erfolgt persönlich im zentralen Fremdenverkehrsbüro, per E-Mail an turismo@torrox.es oder telefonisch unter 952 530 225. Um 9:30 Uhr findet eine Schnorchel-Session im Bereich des „Reisschiffs» statt, eine Aktivität, an der 30 Personen teilnehmen können. Anmeldungen sind per E-Mail an deportes@torrox.es oder telefonisch unter 952 539 927 möglich.

Das Programm wird mit einem Familienworkshop zum Thema Hieroglyphen von 11 bis 13 Uhr im Interpretationszentrum El Faro fortgesetzt. Es stehen 25 Plätze für eine Aktivität zur Verfügung, an der Minderjährige teilnehmen können, sofern sie von Erwachsenen begleitet werden. Um 19:30 Uhr ist eine Führung durch die archäologische Stätte El Faro mit 30 Plätzen geplant. Für diese beiden Aktivitäten ist eine vorherige Anmeldung erforderlich, entweder persönlich im Interpretationszentrum El Faro oder telefonisch unter 952 538 525 während der Öffnungszeiten oder per E-Mail an cifaro@torrox.es unter Angabe der Namen der Teilnehmer und einer Telefonnummer.