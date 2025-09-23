Torrox sucht über 90-Jährige für große Senioren-Gala

SDA Torrox Dienstag, 23. September 2025 Teilen

Der Stadtrat von Torrox sucht Senioren ab 90 Jahren, d. h. alle, die vor 1935 geboren wurden, um ihnen eine Ehrung zu erweisen. Bürgermeister Óscar Medina und die Stadträtin und Provinzabgeordnete Sandra Extremera haben angekündigt, dass diese Einwohner bei der kommenden Gala del Mayor 2025 im November vorgestellt werden, um „diejenigen zu ehren, die das lebendige Gedächtnis unserer Stadt repräsentieren«.

Die Anmeldung für Einzelpersonen oder Familien, die an einer Teilnahme interessiert sind, ist bis zum 17. Oktober möglich. Medina erklärte: „Es ist das Mindeste, was wir einer ganzen Generation bieten können, die uns Werte wie Arbeit, Opferbereitschaft und Liebe zu unserer Stadt hinterlassen haben.«

Mit dieser „emotionalen« Kampagne, so Medina und Extremera, „möchten wir unseren Senioren, die mit ihrem Einsatz und Engagement das Torrox, das wir heute genießen, möglich gemacht haben, eine wohlverdiente Ehre erweisen.« Daher ermutigte Medina „alle Familien, ihre Eltern, Großeltern und Urgroßeltern anzumelden, damit sie die Protagonisten eines unvergesslichen Tages voller Liebe und Anerkennung sein können.«

Sandra Extremera fügte hinzu, dass der Stadtrat von Torrox damit „sein Engagement für ältere Menschen bekräftigt und sie als Grundpfeiler der Geschichte, Kultur und Identität der Gemeinde würdigt«.

Die Anmeldung kann im Rathaus von Torrox, im Büro des stellvertretenden Bürgermeisters von El Morche und im Mehrzweckgebäude von Torrox Costa erfolgen, erklärte Extremera.

Das hierfür erstellte Formular muss alle Angaben zu der zu ehrenden Person sowie ihre persönlichen Umstände enthalten, um die öffentliche Anerkennung zu erleichtern, einschließlich der Frage, ob sie besondere Hilfe benötigt, persönlich an der Gala teilnehmen kann oder unter einer Einschränkung der Mobilität, des Sehvermögens oder des Gehörs leidet.

Außerdem müssen die Angaben zum verantwortlichen Familienmitglied als Hauptansprechpartner sowie die entsprechenden Genehmigungen und Bestätigungen für die Durchführung der Seniorengala ausgefüllt werden.