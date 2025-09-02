Torrox will bis Jahresende 12 Millionen Euro in verschiedene Projekte der Gemeinde investieren

José Rodríguez Cámara Torrox Dienstag, 2. September 2025 Teilen

In den letzten Monaten des Jahres werden in Torrox «historische» Investitionen getätigt, wie der Bürgermeister Óscar Medina ankündigte. Es sollen Projekte im Wert von mehr als 12 Millionen Euro aktiviert werden, die «entscheidend für die Gegenwart und Zukunft» der Gemeinde sind, so Medina.

Dazu gehören der Baubeginn des Gerichtsgebäudes, der zweite Bauabschnitt des Sport- und Freizeitkomplexes Santa Rosa, die Weiterführung des Küstenwegs Senda Litoral, die neue Bauphase des Hallenbades María Peláez und die Erweiterung der Büros des andalusischen Arbeitsamtes.

Ende Juni vergab die PP-Regierungsmannschaft mit absoluter Mehrheit den Auftrag für die Ausarbeitung des Projekts und die technische Leitung der Arbeiten für das neue Gericht, das das derzeitige Gericht im Palacio de la Hoya ersetzen wird.

Von den sieben eingereichten Angeboten wurde das von Manuel Romero Arquitectos S.L.P. aus Sevilla für 457.870,03 Euro ausgewählt, während die Ausschreibung 554.022,74 Euro vorsah. Der neue Komplex wird schätzungsweise vier Millionen Euro kosten, wie aus der im letzten Sommer zwischen dem Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, und dem Justizminister José Antonio Nieto unterzeichneten Vereinbarung hervorgeht.

Die Vereinbarung sieht vor, dass das Rathaus die auf dem genannten Grundstück des alten Fußballplatzes in Torrox Pueblo geplanten Arbeiten finanziert und ausführt und das Gebäude anschließend für einen Zeitraum von 30 Jahren an die Regionalverwaltung verpachtet und so 6.150.000 Euro zurückerhält.

Das Gericht ist für mehr als 58.000 Einwohner in acht Gemeinden der Axarquía zuständig: Algarrobo, Árchez, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja und Sayalonga sowie Torrox.

Der neue Gerichtssitz wird eine Fläche von ca. 2.400 Quadratmetern einnehmen, wovon ca. 75 % oberirdisch und 30 % unterirdisch sein werden, was eine bebaubare Mindestfläche von 1.800 Quadratmetern bedeutet, wie aus dem vom SUR konsultierten Profil des Vertragspartners hervorgeht. Es ist geplant, seine Kapazität von zwei auf drei Gerichte erster Instanz und Untersuchungsgerichte zu erhöhen, zusätzlich zum Standesamt.

Wasser und Strände

In der ordentlichen Sitzung im August wurde mit den Stimmen der Regierungsmannschaft die Optimierung der Verordnungen über die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung angenommen.

In Bezug auf die Gemeindeordnung wurden Aspekte in Bezug auf Quoten, Kautionen und Zähler korrigiert, um «korrekt und mit der besten wirtschaftlichen Option für die Einwohner», wie der Bürgermeister betonte, die aktuellen Kosten der Dienstleistung in Übereinstimmung mit der jährlichen Verteuerungsrat und der entsprechenden Wasserversorgung durch das öffentliche Unternehmen Axaragua der Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol-Axarquia anzuwenden.

Ebenso wurde die Preistabelle für Kanalisationsanschlüsse angepasst, die mit der Zustimmung von PP und VOX endgültig genehmigt wurde.

Andererseits wies die Regierung im Zusammenhang mit der städtischen Strandverordnung die Vorwürfe der sozialistischen Fraktion gegen die Beschränkung zurück, die für das unkontrollierte Aufstellen von Zelten oder Planen an den Stränden durch Badegäste eingeführt wurde, um die gemeinsame Nutzung des öffentlichen Raums an den Stränden zu gewährleisten.

Tierschutz

Am Rande wurde bei Enthaltung der Regierungsfraktion und mit den Stimmen der Oppositionsabgeordneten ein Antrag der sozialistischen Stadtratsfraktion über die Förderung des Tierschutzes in Torrox angenommen. Ein zweiter Antrag derselben Fraktion zur Einführung von Schatten und Gärten in Parks und auf Plätzen sowie ein weiterer Antrag der Linkskoalition zum Betrieb des städtischen Radiosenders wurden nicht angenommen.

Im ersten Fall betonte die Stadträtin und Provinzabgeordnete Sandra Extremera, dass die Stadtverwaltung seit 2015 an der kontinuierlichen Verbesserung und Schaffung neuer Parks und Gärten arbeitet, «mit bedeutenden öffentlichen Investitionen, die auch weiterhin Bestand haben werden». In Bezug auf letztere verteidigte der Stadtrat Salvador Escudero «die korrekte Anwendung der geltenden Vorschriften» sowie «die zahlreichen Verbesserungen und Modernisierungen, die in den letzten Monaten an den Anlagen vorgenommen wurden».