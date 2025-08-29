Touristentag in Torre del Mar: Tausende nahmen ein Stück von der neun Meter langen Torte

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Freitag, 29. August 2025 Teilen

Lange vor 20 Uhr hatte sich bereits eine riesige Schlange am Leuchtturm von Torre del Mar gebildet. Das Warten hat sich gelohnt. Danach gab es als Belohnung eine saftige süße Leckerei, ein Stück einer fast neun Meter langen Riesentorte, zubereitet von Chefkoch Roberto Soler. Auf diese Weise begeht der Küstenstadtteil von Vélez-Málaga seit acht Jahren seinen Touristentag, mit der Verkostung dieser großen Süßspeise. Mehr als 4.000 Portionen wurden kostenlos an das Publikum ausgegeben.

Die Familie Morales aus der Gemeinde Mancha Real in Jaén, die in Torre del Mar Urlaub machte, musste mehr als eine halbe Stunde warten, um die Süßigkeit zu probieren. «Das war es wert», meinten sie. «Es ist unser erstes Jahr und es war köstlich», sagte das älteste Mitglied der Gruppe. Wie sie warteten Tausende von Menschen, sowohl Touristen als auch Einheimische, geduldig, um ihre Portion der kostenlosen Torte abzuholen.

E. Cabezas

Die achte Auflage dieser gastronomischen Veranstaltung war wieder ein großer Erfolg und brachte Tausende von Menschen zusammen. «Sie dient dazu, den Touristen für ihre Treue zu unserem Reiseziel zu danken und sie zu Teilnehmern an den Veranstaltungen zu machen, die wir das ganze Jahr über in Torre del Mar durchführen», sagte der erste stellvertretende Bürgermeister von Vélez-Málaga und Stadtrat für Tourismus, Jesús Carlos Pérez Atencia (GIPMTM), der zusammen mit anderen Stadträten an der Verteilung teilnahm.

Als Zeremonienmeister fungierte auch in diesem Jahr der Leiter der Kochschnule Sabores und Chefkoch Roberto Soler, der zusammen mit seinem Team für die Ausarbeitung dieses süßen Snacks verantwortlich war.

Was die Süßspeise betrifft, so erklärte Soler gegenüber SUR, dass sie fast neun Meter lang war, aus der 4.000 Portionen entnommen wurden. Zu den Mengen, die für die Herstellung verwendet wurden, erklärte er, dass man 36 Meter Biskuit, etwa 70 Liter Sirup, um ihn saftig zu machen, und etwa 350 Kilo Sahne benötigte. Für die Marmelade wurden 100 Kilo Pfirsiche verwendet.