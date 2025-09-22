Unversiegelte Brunnen kommen nach dem Tod eines Mannes in die Plenarsitzung von Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 22. September 2025 Teilen

Der Tod des 51-jährigen David Ruiz Hierrezuelo aus Vélez-Málaga, der nach einem Sturz in einen Brunnen ums Leben kam, schockierte die Hauptstadt der Axarquía zu Beginn dieses Monats. Die Familie und die Nachbarn prangerten an, dass sein Tod hätte vermieden werden können, wenn das seit mehreren Jahrzehnten stillgelegte Bohrloch korrekt abgegrenzt, eingezäunt und verschlossen worden wäre, wie es nach dem Fund der Leiche geschehen ist. In Erwartung, ob die Angehörigen eine Klage vor Gericht einreichen, hat die Partei Andalucía por Sí, die größte Oppositionspartei im Rathaus von Vélez-Málaga, beschlossen, diese Angelegenheit in die nächste Plenarsitzung einzubringen.

Zu diesem Zweck haben sie einen Antrag zur Debatte und Verabschiedung in der für Dienstag anberaumten Sitzung vorgelegt, in dem sie neben anderen Vereinbarungen vorschlagen, dass in Übereinstimmung mit den regionalen Vorschriften alle stillgelegten und gefährlichen Brunnen in der Gemeinde der Hauptstadt der Axarquia überprüft und versiegelt werden. «Leider ist in unserer Stadt dieser Mann ums Leben gekommen, als er in einen stillgelegten Brunnen fiel, der offenbar einer Bank gehört, der das umliegende Land in der Nähe des Busbahnhofs gehört», erklärte der Sprecher der Partei, José Pino, in seinem Antrag.

Die Partei schließt sich damit der Kritik und den Beschwerden zahlreicher Anwohner in den sozialen Netzwerken an, die darauf hinwiesen, dass der Brunnen, in dem die Leiche am 1. September, acht Tage nach seinem Verschwinden, gefunden wurde, «nicht ausgeschildert und unbedeckt» war. Die Verwandten von David Ruiz äußerten von Anfang an ihre «Empörung» über den Zustand, in dem der Brunnen gefunden wurde, «ohne jede Art von Sicherheitsmaßnahmen». Wenige Stunden nach der Entdeckung der Leiche des Mannes wurde der elf Meter tiefe Brunnen, in dem sich die Tragödie ereignete, eingezäunt, aber noch immer nicht versiegelt.

Zu den vier von der andalusischen Formation vorgeschlagenen Maßnahmen, die das Plenum in seinem Antrag annehmen soll, gehört, «der Familie des Verstorbenen, den Freunden und Verwandten unser aufrichtiges Beileid und unser Mitgefühl auszusprechen». Zweitens soll das Rathaus von Vélez-Málaga «die Eigentümer aller privaten Grundstücke mit und ohne Brunnen verpflichten, diese einzuzäunen, zu säubern und zu sichern».

Die andalusische Gesetzgebung

Drittens wird in dem Antrag von Andalucía por Sí vorgeschlagen, dass eine Untersuchung eingeleitet wird, um herauszufinden, ob die Stadtverwaltung ihren Pflichten nachgekommen ist, denn die Regierungskoalition aus PP und GIPMTM nach der Entdeckung der Leiche versichert hatte, dass sie «die Akte überprüft, da der Eigentümer bereits mehrfach zum Handeln aufgefordert worden war». Viertens fordert Andalucía por Sí in ihrem Antrag an die Junta de Andalucía die strikte Einhaltung von Artikel 53 des andalusischen Wassergesetzes 9/2010 in der gesamten Gemeinde.

Konkret heißt es in dieser Rechtsvorschrift, dass «der Eigentümer des Grundstücks, auf dem sich stillgelegte Brunnen befinden, verpflichtet ist, diese zu versiegeln, nachdem er das zuständige regionale Wasserministerium benachrichtigt hat». «Befinden sich die Brunnen auf öffentlichem Grund, so ist derjenige dazu verpflichtet, der das Recht zur privaten Nutzung hat». In der Verordnung heißt es weiter: «Die Bedingungen für die Versiegelung und Überprüfung stillgelegter Brunnen werden durch eine Verordnung festgelegt».