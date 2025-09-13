Vélez-Málaga leitet Formalitäten für neuen Reinigungsvertrag in die Wege: 180 Millionen in 15 Jahren

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Samstag, 13. September 2025 Teilen

Der Vertrag über die Straßenreinigung und die Müllabfuhr ist der größte Auftrag, der vom Rathaus Vélez-Málaga vergeben wird. Der derzeitige Vertrag mit Althenia S. L., einer Tochtergesellschaft der Gruppe Sando aus Málaga, ist seit mehr als drei Jahren abgelaufen, einschließlich der vorgesehenen möglichen Verlängerungen. Aus diesem Grund arbeitet das Regierungsteam im Rathaus schon seit Beginn der laufenden Legislaturperiode im Juni 2023 daran, diesen Dienst erneut auszuschreiben.

Künftig wird der Dienst wieder zu 100 Prozent privat sein, mit einer Verwaltungskonzession, wie es Nachbarstädte wie Rincón de la Victoria oder Torrox in den letzten Jahren geregelt haben. Die Zweiparteienregierung von Vélez-Málaga will jedoch wichtige Änderungen einführen, zu denen eine vollständige Erneuerung des Maschinenparks und eine Ausweitung der versorgten Gebiete, insbesondere der zahlreichen Urbanisationen der Gemeinde, gehören. Die Kosten des Dienstes werden von derzeit 10,5 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro pro Jahr steigen.

«Dies ermöglicht einen umfassenden Reinigungsplan, der den jeweiligen Anforderungen und Maßnahmen gerecht wird» Jesús Lupiáñez Bürgermeister von Vélez-Málaga

Der Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, unterzeichnete am Donnerstag den ersten Schritt zur Vorbereitung des neuen Reinigungsvertrags für die Gemeinde. Dies stellt einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung neuer Richtlinien für die Instandhaltung und Sanierung der Gemeinde dar. «Diese basieren auf einer grundlegenden Säule: der vollständigen Abdeckung des städtischen Umfelds, einschließlich aller Bereiche, die im vorherigen lokalen Reinigungsplan nicht berücksichtigt waren.»

Das eingeleitete Verfahren bedeutet für Vélez-Málaga die Bestätigung «einer Nachricht, die von unseren Anwohnern sehnlichst erwartet wurde und die wir in die Tat umsetzen können, sobald wir das Ausschreibungsverfahren, die Vergabe und andere regulär festgelegte Verfahren abgeschlossen haben», so Lupiáñez.

Mögliche Verlängerung um zwei Jahre

Der Bürgermeister unterzeichnete die Ausschreibungsunterlagen sowie die vorgeschlagene Kostenstruktur und Laufzeit des Vertrags für die Stadtreinigung und die Müllabfuhr der Gemeinde Vélez-Málaga. Es handelt sich um einen Vertrag mit einem festgelegten Wert von 180 Millionen Euro, dessen Basisbudget in jährliche Beträge von 12 Millionen Euro für eine Gesamtdauer von 15 Jahren aufgeteilt wird. Dieser Zeitraum kann um zwei weitere Jahre verlängert werden, wobei die Verlängerung durch eine Vereinbarung zwischen den Vertragsparteien festgelegt wird.

Der künftige Vertrag für die Stadtreinigung und die Müllabfuhr beinhaltet die Vergabe öffentlicher Dienstleistungen für die Abholung und den Transport von festen Abfällen sowie die Straßenreinigung in der Gemeinde, wie in den technischen Spezifikationen für den Vertrag festgelegt ist. Ziel ist es, «angemessene Gesundheits- und Hygienebedingungen zu gewährleisten und das Wohlbefinden der Einwohner zu verbessern», betonte der Bürgermeister in einer Mitteilung.

Der Reinigungsdienst umfasst die notwendigen Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel die Straßenreinigung in Stadtzentren, Industriegebieten, an Straßenrändern und Zufahrten zu verschiedenen Ballungszentren, die Entfernung von Graffiti, die Leerung, Reinigung und Instandhaltung von Mülltonnen, die Entfernung von Plakaten und Aufklebern, Maßnahmen infolge von Unwettern oder Unfällen, Einsätze auf Märkten, Veranstaltungen und Festen, zu vorher festgelegten Bedingungen.

Die Abfallsammlung umfasst die festen Abfälle, sowohl Rest- als auch organischen Müll, wobei die Häufigkeit der Abholung im Lastenheft festgelegt ist, sowie den Transport zu den Verwertungszentren. Die Wartung, Reinigung und Bereitstellung der für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen Container sind ebenso enthalten wie die zusätzliche Abholung von Möbeln und Haushaltsgegenständen sowie toten Tieren auf den Straßen, Gartenabfälle und Abfälle auf Märkten.