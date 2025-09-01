Sur Deutsche

Die Plenarsitzung am Freitag. SUR
Vélez-Málaga stellt 100.000 Euro für den Kauf weiterer Überwachungskameras bereit

Maßnahme soll die Sicherheit in der Hauptstadt der Axarquia verbessern

Eugenio Cabezas

Vélez-Málaga

Montag, 1. September 2025

Das Zweiparteien-Regierungsteam von PP und GIPMTM im Rathaus von Vélez-Málaga will mit dem Plan für die Installation von Überwachungskameras und fortfahren, um die Straßen- und Bürgersicherheit in der Hauptstadt der Axarquia zu verbessern. Der Stadtrat hat am Freitag eine Haushaltsänderung genehmigt, um einen Posten von 100.000 Euro für den Kauf von neuen Geräten zuzuweisen, die in verschiedenen Teilen der Gemeinde aufgestellt werden, «für eine umfassendere Kontrolle der Bedingungen des täglichen Lebens der Bürger».

Ziel der Maßnahme ist es, «den Seelenfrieden der Einwohner und Besucher zu bewahren, Vorfälle oder kriminelle Handlungen, die Verkehrsdichte oder Verkehrsstaus zu reduzieren». Diese neuen Geräte kommen zu den in den vergangenen Monaten installierten Kameras hinzu, wie die Zweiparteienregierung erklärte. Die neue Maßnahme, die darauf abzielt, die Aufgaben der Sicherheit und der Aufrechterhaltung der Ordnung in der Gemeinde effektiver zu erfüllen, wurde von allen Gemeindefraktionen (PP, GIPMTM, PSOE, Vox und dem fraktionslosen Stadtrat Elías García) befürwortet, mit Ausnahme von Andalucía por Sí, die die Initiative abgelehnt hat.

