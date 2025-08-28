Vélez-Málaga stellt eine Million Euro für Verbesserungen in einer Wohnsiedlung in Benajarafe bereit

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Neuer Impuls für die Verbesserung der städtischen Infrastruktur in Vélez-Málaga. Nach jahrelangen Beschwerden und Protesten der Anwohner wird die aus PP und GIPMTM bestehende Koalitionsregierung der Stadtverwaltung der Hauptstadt der Axarquía mehr als eine Million Euro für verschiedene Verbesserungen in einer der Wohnsiedlungen von Benajarafe bereitstellen.

Der Bürgermeister von Vélez Málaga, Jesús Lupiáñez, begleitet von der stellvertretenden Bürgermeisterin von Benajarafe und Chilches, Rocío Ruiz, und dem Stadtrat für Infrastruktur, Jesús María Claros (alle drei von der PP), traf sich diese Woche mit den Anwohnern der Wohnsiedlung Las Biznagas in Benajarafe, um sie über die Ausschreibung der Arbeiten zur Fertigstellung der Wohnsiedlung zu informieren. Das Verfahren ist bereits eröffnet, und in den nächsten Tagen endet die Frist für die Einreichung der Angebote. Nach der Auftragsvergabe haben die Arbeiten eine Ausführungsfrist von acht Monaten.

«Wir erfüllen damit eine gerechte Forderung der Bürger und schließen eine langjährige Wunde».

Es handelt sich um eine „historische Maßnahme, die das jahrelange Warten der Anwohner» beenden wird, mit einer Investition von 1.028.102,53 Euro, die der Ausführung der damals vom Bauträger der Wohnsiedlung hinterlegten Bürgschaft entspricht. Dank dieser Investition können umfassende Maßnahmen durchgeführt werden, darunter die Fertigstellung von Gehwegen, die Installation einer neuen Straßenbeleuchtung, die Wiederherstellung und Verbesserung von Grünflächen, die Ausstattung mit Stadtmobiliar und die Asphaltierung der Straßen.

Lupiáñez betonte, dass „wir einer berechtigten Forderung der Anwohner nachkommen, eine langjährige Wunde schließen und einen Raum würdigen, der schon viel zu lange darauf gewartet hat». Er fügte hinzu: „Unser Engagement ist klar: Niemanden zurücklassen und dafür sorgen, dass alle Stadtteile von Vélez-Málaga im gleichen Tempo vorankommen.«

«Viele Jahre vergessen».

Das Treffen, das in Las Biznagas stattfand, «ist ein weiterer Schritt im Rahmen des Aufschwungs, den Benajarafe in den letzten Monaten erfahren hat». Der Küstenweg, der die Anbindung und Erschließung der Küste verändert hat, die Schaffung neuer Parkplätze oder der Beginn der Modernisierungsarbeiten an den Elektroinstallationen in der Urbanisation La Sirena „sind Beispiele für eine kontinuierliche Arbeit, die das entschiedene Engagement der Stadtverwaltung für diesen Ortsteil widerspiegelt«. Darüber hinaus wurden in Straßen wie Sirius, Aldebarán und Miosota die Fahrbahnbeläge verstärkt, die Kanalisation erneuert und in Zusammenarbeit mit den Anwohnern der Bereich Los Girasoles saniert, „um moderne, funktionale und sichere Infrastrukturen zu gewährleisten«.