Vélez-Málaga will Öffnungszeiten des Hotel- und Gaststättengewerbes verlängern

Die Herausforderung, vor der die Stadtverwaltungen in der Provinz Málaga tagtäglich stehen, besteht darin, Nachtleben und und die Erholung der Anwohner miteinander zu vereinbaren. Als wäre es eine echte Quadratur des Kreises, hat das Zweiparteien-Regierungsteam im Rathaus von Vélez-Málaga, PP und GIPMTM, vorgeschlagen, die Öffnungszeiten des Hotel- und Gaststättengewerbes zu verlängern und dies gleichzeitig «mit einem Gleichgewicht zwischen Freizeit und Erholung» zu tun. Nachdem sich die Geschäftsleute von Torre del Mar über den Branchenverband ACET über die strikte Einhaltung der Vorschriften in diesem zu Ende gehenden Sommer beschwert hatten, hat das Rathaus von Vélez-Málaga einen Vorstoß unternommen und damit die Tür für eine Änderung der Vorschriften in den kommenden Monaten geöffnet.

Zu diesem Zweck haben das Rathaus und das Bürgermeisteramt von Torre del Mar die verschiedenen «wichtigen Punkte» bekannt gegeben, die mit den Mitgliedern der Händlerverbände von Torre del Mar und Vélez-Málaga besprochen wurden, sowie die Einrichtung eines sektoralen Auschusses, in dem sie arbeiten werden, um die Forderungen des Sektors zu erfüllen. An der Präsentation nahmen der Bürgermeister von Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez (PP), der erste stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde und Bezirksbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Carlos Pérez Atencia, die Stadträtin für Industrie und Handel, Beatriz Gálvez, beide von der GIPMTM, und der Präsident des Verbands der Händler und Unternehmer von Torre del Mar (ACET), Javier Arcas, teil.

Pérez Atencia betonte, dass in den letzten Monaten mehrere Treffen mit Vertretern der Verbände der Händler und Geschäftsleute von Torre del Mar und Vélez-Málaga stattgefunden haben.

In dem Ausschuss werden die Händler- und Unternehmerverbände von Vélez-Málaga und Torre del Mar sowie Fachleute aus verschiedenen städtischen Abteilungen (u.a. Ortspolizei, Rechts- und Verwaltungsdienste, Umwelt) vertreten sein, um die aktuellen Vorschriften zu aktualisieren, die aus dem Jahr 2020 stammen. Pérez Atencia spielte auf das Urteil wegen Lärmbelästigung im Ausgehviertel El Copo an, in dem das Rathaus zur Zahlung von sechs Millionen Euro verurteilt wurde, ein Betrag, der bis 2027 gezahlt werden muss.

In dieser Zeit, so Pérez Atencia, «haben sich die Umstände und Bedürfnisse sowohl der Unternehmer als auch der Anwohner verändert, so dass es notwendig wurde, bestimmte Aspekte zu überprüfen und anzupassen, um die Wirksamkeit und Einhaltung der Verordnung zu verbessern. In dem sektoralen Ausschuss wird eine Reihe von Schlüsselfragen behandelt, die die Verordnung mit den aktuellen Gegebenheiten in Einklang bringen und sie an die regionalen und lokalen Vorschriften anpassen werden. Wir werden zum Beispiel die Überarbeitung der kommunalen Verordnung über die Errichtung von Terrassen und Nebengebäuden erörtern, um sie an die aktuelle wirtschaftliche Situation anzupassen, ohne dabei den Rahmen der Legalität und der Rücksichtnahme auf die übrigen Nachbarn zu verlassen».