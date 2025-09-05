Vergewaltiger hat in Schottland seinen Tod vorgetäuscht und in Nerja ein neues Leben begonnen

Eugenio Cabezas Nerja Freitag, 5. September 2025 Teilen

Er vergewaltigte und versuchte, zwei Frauen zu ermorden, täuschte seinen Selbstmord vor und floh nach Nerja, wo er unter einer falschen Identität ein neues Leben begann. Dies geschah im Jahr 2022. im Mai 2024 wurde er von der Guardia Civil verhaftet. Etwas mehr als ein Jahr nach dieser Aktion der Guardia Civil hat das Oberste Gericht von Glasgow einen 57-jährigen Mann nach seiner Auslieferung an sein Herkunftsland Schottland der gewaltsamen Vergewaltigung von zwei Frauen, die er über Dating-Apps kennengelernt hatte, für schuldig befunden.

Der Mann wurde von der Guardia Civil in Nerja in einer gemeinsamen Aktion mit der britischen National Crime Agency festgenommen. Vergewaltiger hatte seinen Tod in Schottland vorgetäuscht und in Spanien unter einer falschen Identität ein neues Leben begonnen. Er lebte in Nerja und hatte nach Angaben der Guardia Civil «einen Lebensstil, der eng mit dem Sport verbunden war, und war eine sehr integrierte Person in der Sportgemeinschaft» dieser Axarquia-Gemeinde.

Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung machte er gerade Gymnastik in einem Sportbereich des emblematischen Burriana-Strandes in Nerja. Der von der schottischen Polizei als «gefährlich» bezeichnete Mann wurde beschuldigt, zwei Frauen, die er über eine Dating-App kennengelernt hatte, sexuell missbraucht zu haben. Im Jahr 2022 versuchte er in Erwartung eines Gerichtsverfahrens seinen Tod vorzutäuschen, als die schottische Polizei sein Auto am Ufer eines Sees in seinem Heimatland fand.

Später stellte die schottische Polizei fest, dass es sich nicht um ein unfreiwilliges Verschwinden handelte, sondern dass der Betreffende aus seinem Land geflohen war, um sich der Verhaftung zu entziehen.

Fitnessfanatiker und sehr gesellig

Sein Ziel war Spanien, genauer gesagt Nerja, wo er sich unter der Identität von Johnny Wilson niederließ, einem im Ausland lebenden britischen Fitness-Fanatiker und sehr geselligen Menschen, wie die britische Zeitung «The Guardian» berichtet. Die Zeitung sowie der Fernsehsender Sky News haben Mitarbeiter eines Fitnessstudios in der Axarquia-Stadt interviewt, die ihn unter seiner falschen Identität kennengelernt haben und ihn als «angenehmen Mann beschreiben, der den Leuten das Gefühl gab, sich wohlzufühlen und sich perfekt in die lokale Gemeinschaft zu integrieren».

Die britische Zeitung befragte ebenso wie der erwähnte Fernsehsender einen in Nerja lebenden britischen Auswanderer, der sich mit dem falschen Johnny Wilson angefreundet hatte. «Er half mir bei der Ernährung und erzählte mir, dass er zehn Jahre lang im Fallschirmjägerregiment gewesen und nach Spanien gekommen sei, um einen Neuanfang zu machen», sagte der Auswanderer in dem Interview.

«Er hat keine Hinweise gegeben. Aber im Nachhinein konnte man jedes Mal, wenn er ein Foto schickte, sein Gesicht nicht sehen», behauptet der Zeuge, der sagt, er sei mit ihm gewandert und sogar zum Mittagessen in sein Haus gegangen. Laut The Guardian und Sky News arbeitete der flüchtige Vergewaltiger als Gärtner in Nerja und verdiente sein Geld auch mit der Organisation von Yogakursen am Strand.