Vermisster Mann aus Vélez-Málaga tot in einem Brunnen gefunden

Trauriges Ende für David Ruiz, einen 52 Jahre alten Einwohner von Vélez-Málaga, der seit dem 24. August vermisst wurde. Seine Leiche wurde am späten Montagnachmittag auf dem Grund eines Brunnens nördlich des Großmarktes in der Hauptstadt der Axarquia gefunden. Der Mann war mit seinen drei Hunden in der Nähe seines Hauses spazieren gegangen, von denen zwei zurückgekehrt waren.

Die Familie und Freunde von David Ruiz hatten in den letzten Tagen die Suche in dem Gebiet intensiviert, nachdem sie erfahren hatten, dass er nicht in sein Haus zurückgekehrt war. Die Nationalpolizei, die Guardia Civil und die Ortspolizei von Vélez-Málaga haben sich in diesen acht Tagen an den Suchmaßnahmen beteiligt.

Nachdem die Leiche gefunden worden war, wurde das entsprechende gerichtliche Protokoll in diesen Fällen aktiviert. Feuerwehrleute des Provinzverbunds bargen den leblosen Körper von Ruiz vom Grund des Brunnens in einer komplexen Operation, die mehrere Stunden dauerte, bis in die frühen Morgenstunden.

Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Umstände des Todes dieses Einwohners von Vélez-Málaga übernommen. Die Leiche von Ruiz wurde zur Autopsie in das Institut für Rechtsmedizin in Málaga gebracht, das sich in der Stadt der Justiz befindet.

Nachbarn von Velez-Málaga kritisierten in den sozialen Netzwerken, dass der Brunnen, in dem die Leiche gefunden wurde, «unmarkiert, unbedeckt und ohne jegliche Warnung» sei. «Es ist der Gipfel der Vernachlässigung, Gleichgültigkeit und Fahrlässigkeit, dass es immer noch so ist», fügten sie hinzu. Das Gebiet, das sich auch in der Nähe des Friedhofs befindet, wird von Anwohnern mit ihren Hunden und Nachbarn für Spaziergänge genutzt.