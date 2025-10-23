Alte N-340 zwischen Nerja und Almuñécar taucht in der Rangliste der gefährlichsten Straßen Spaniens auf

Die Straße zwischen Nerja und Almuñécar ist an den Wochenenden bei Motorradfahrern sehr beliebt.

Ignacio Lillo Nerja Donnerstag, 23. Oktober 2025 Teilen

Eine kurvenreiche Straße, die sich entlang wunderschöner Klippen am Meer schlängelt, ideal für Motorradfahrer, die am Wochenende Ausflüge unternehmen. Soweit der schöne Teil. Aber es gibt auch eine Kehrseite, die den Zweiradfahrern nicht so bekannt ist.

Ein Abschnitt der alten Nationalstraße N-340 an der Grenze zwischen Nerja und der Gemeinde Almuñécar (Granada) zählt zu den unfallträchtigsten Straßen Spaniens. Konkret handelt es sich um den Kilometerpunkt 302, an dem es in vier Jahren zu drei Unfällen mit Opfern gekommen ist, bei denen vier Menschen verletzt oder getötet wurden.

Dies geht aus dem Bericht „Die 270 gefährlichsten Straßen Spaniens (2025)« hervor, der von der Vereinigung Automovilistas Europeos Asociados (AEA) erstellt wurde und sich auf den Zeitraum von 2019 bis 2023 sowie auf offizielle Daten des Index für durchschnittliche Gefährlichkeit des Verkehrsministeriums stützt.

Weit entfernt von den Top 100

Das Positive an diesem Ergebnis, wenn es denn überhaupt etwas Positives gibt, ist, dass die Provinz recht gut abschneidet, auf jeden Fall viel besser als der Rest. Erstens, weil dies der einzige Abschnitt ist, der in dieser Rangliste aufgeführt ist, während andere Gebiete bis zu zehn Punkte aufweisen. Und zweitens, weil die Straße auf Platz 105 der nationalen Rangliste steht und somit nicht einmal unter den 100 schlechtesten ist.

105 Dies ist die Position dieser Straße in der Rangliste der gefährlichsten Straßen Spaniens, die von der Organisation AEA erstellt wurde.

Jedes Jahr erstellt die AEA, die Organisation zum Schutz der Autofahrer, diese Rangliste der Unfallschwerpunkte im staatlichen Straßennetz, die in dieser Ausgabe 270 Kilometer herkömmlicher Straßen und Schnellstraßen auf 71 Straßen in 45 spanischen Provinzen umfasst, deren durchschnittlicher Gefahrenindex im Fünfjahreszeitraum von 2019 bis 2023 mindestens zehnmal höher als der nationale Durchschnitt war. Auf diesen Straßen wurden 1.563 Unfälle mit 2.169 Opfern registriert.

Die gefährlichsten Straßen in Spanien

Bei den konventionellen Straßen lag der gefährlichste Abschnitt in diesem Jahr bei Kilometer 243 der N-4a in der Provinz Ciudad Real, mit einem Gefahrenindex, der 598 Mal höher war als der nationale Durchschnitt.

Der Straßenabschnitt mit den meisten Unfällen und Opfern befindet sich bei km 0 der A-77a in Alicante, mit 104 Unfällen und 150 Opfern. Es folgen die Straßenabschnitte bei km 17 der Schnellstraße T-11 in Tarragona (90 Unfälle und 139 Opfer) und bei km 12 der A-55 bei Mos in Pontevedra (54 Unfälle und 100 Opfer).

Die letztgenannte Strecke hingegen gehört in dieser Ausgabe nicht zu den gefährlichsten, da sich ihr Gefahrenindex im Vergleich zu früheren Zeiträumen verbessert hat. Von den 270 Abschnitten, die in diesem Jahr ermittelt wurden, waren 78 bereits im vorangegangenen Bericht enthalten, und 45 sind nach Angaben von Automovilistas Europeos Asociados gefährlicher geworden.