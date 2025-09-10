Waldbrand in Alcaucín gemeldet

Juan Soto Alcacín Mittwoch, 10. September 2025 Teilen

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs ist in der Gemeinde Alcaucín in der Region Axarquía ein Waldbrand ausgebrochen. Die Infoca hat mitgeteilt, dass das Feuer seit 7.38 Uhr aktiv ist und das Gebiet um die Felsöffnung Boquete de Zafarraya zwischen Alcaucín und Ventas de Zafarraya betrifft.

Fünf Gruppen von Waldbrandbekämpfern, vier Umweltbeauftragte und drei Löschfahrzeuge sind in dem Gebiet tätig, in dem das Feuer ausgebrochen ist. Später, als es heller wurde, wurden auch Mittel aus der Luft eingesetzt. Ein leichter Hubschrauber und ein mittelschwerer Hubschrauber sind ebenfalls in dem Gebiet im Einsatz.