Waldbrand

Waldbrand in Alcaucín gemeldet

Das Feuer brach in der Gegend des Boquete de Zafarraya aus, wo verschiedene Infoca-Mitarbeiter seit heute früh im Einsatz sind

Juan Soto

Alcacín

Mittwoch, 10. September 2025

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs ist in der Gemeinde Alcaucín in der Region Axarquía ein Waldbrand ausgebrochen. Die Infoca hat mitgeteilt, dass das Feuer seit 7.38 Uhr aktiv ist und das Gebiet um die Felsöffnung Boquete de Zafarraya zwischen Alcaucín und Ventas de Zafarraya betrifft.

Fünf Gruppen von Waldbrandbekämpfern, vier Umweltbeauftragte und drei Löschfahrzeuge sind in dem Gebiet tätig, in dem das Feuer ausgebrochen ist. Später, als es heller wurde, wurden auch Mittel aus der Luft eingesetzt. Ein leichter Hubschrauber und ein mittelschwerer Hubschrauber sind ebenfalls in dem Gebiet im Einsatz.

