Zahlreiche Beschwerden über illegale Behausungen in der Bucht Barranco de Maro in Nerja

Nerja verfügt über einen der spektakulärsten Küstenabschnitte der Provinz, mit einer Steilküste von mehr als 80 Metern. Obwohl die natürliche Lage der Steilküste Maro-Cerro Gordo auf der Höhe des Wachturms beginnt, gibt es mehrere Buchten mit sehr ähnlichen Merkmalen, die sich in dem Streifen zwischen dem Strand von Burriana und dem Strand von Maro befinden.

Dies ist der Fall bei der Bucht Barranco de Maro, die man über einen etwa 400 Meter langen Fußgängerweg von der nächstgelegenen Stelle aus erreicht, an der man sein Auto abstellen kann, neben dem Aquädukt del Águila. Die kleine Enklave, kaum 30 Meter lang und fünf Meter breit, ist seit einigen Jahren für einen Großteil der Sommersaison das improvisierte «Zuhause» einer Gruppe von Menschen.

Dies wurde der SUR von mehreren Nutzern und Badegästen dieses kleinen Strandes berichtet, die davor gewarnt haben, dass diese Leute in der Gegend «in Zelten kampieren, kalte Getränke an Badegäste sowie Tabak und Drogen verkaufen». Darüber hinaus vermieten diese Personen nach Angaben der Zeugen, die aus Angst vor möglichen Repressalien lieber anonym bleiben wollen, «ohne jegliche Erlaubnis oder Genehmigung» Kajaks an die Badegäste, die an den Strand kommen.

«Es ist ein wachsendes Sicherheitsproblem, sie lassen Müll in der Gegend zurück, das ist völlig illegal und gibt ein sehr schlechtes Bild für diese schöne Umgebung. Wir haben Angst, mit unseren kleinen Kindern in diese Bucht zu gehen, die für uns sehr wertvoll ist», sagte einer der Befragten.

Nach dessen Angaben wurde die Stadtverwaltung, die örtliche Polizei und die Guardia Civil auf diese Situation aufmerksam gemacht, die «seit mindestens drei Jahren andauert, und sie unternehmen absolut nichts». «Da es sich um einen sehr schwer zugänglichen Strand handelt, den man nur zu Fuß oder mit dem Boot erreichen kann, scheint es egal zu sein, was dort passiert, aber es ist sehr ernst», sagte er. Dieser Nutzer hat darauf hingewiesen, dass sich an manchen Tagen fast hundert Menschen in dieser kleinen Bucht versammeln. «Sie parken 20 oder 30 Autos oben an der Straße und gehen zu Fuß hinunter», fügte er hinzu.

Die Stadtverwaltung hat der Zeitung SUR geantwortet, dass die Beschwerden über die Sauberkeit in diesem Gebiet bearbeitet und die Abfälle beseitigt wurden, und dass sogar eine «tägliche Überwachung» erfolge. Was die Sicherheit in der Bucht von Barranco de Maro betrifft, so versicherten die befragten Quellen, dass, wie bei früheren Gelegenheiten in verschiedenen Gebieten des Naturgebiets, «Schritte mit den zuständigen Behörden» unternommen werden, um gegen diese illegalen Siedlungen an der Küste von Nerja vorzugehen.