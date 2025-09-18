Zwei Jahrzehnte Männermode made in Vélez-Málaga

EUGENIO CABEZAS VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Von einem kleinen Laden in Vélez-Málaga hin zum bedeutenden Männermodeausstatter, der bereits über 12.000 Kunden für jede Art von Event von Hochzeiten bis hin zu Galaveranstaltungen oder wichtigen Geschäftsterminen passend gekleidet hat. Das ist die Unternehmensgeschichte von Mann Ceremonia y Sastrería, einem 2001 von Carmen López gegründeten Modelabel. Sie selbst studierte Tourismus an der Universität von Málaga, machte dann noch eine Ausbildung als Flugbegleiterin. Ihre Leidenschaft aber galt schon lange der Mode und dem Management und so beschloss López sich in kaufmännischem Management, Marketing sowie Imageberatung und Protokollführung ausbilden zu lassen.

Es waren die ersten Schritte auf dem Weg zu ihrem Geschäft im Zentrum von Vélez-Málaga. «Am wichtigsten war mir von Anfang an, Bräutigamen eine personalisierte Erfahrung zu bieten, denn zu jener Zeit wurde den Männern nur wenig Beachtung geschenkt, wenn es darum ging, einen Anzug für die Hochzeit auszuwählen», erzählt López und versichert, einer der Schlüssel zu ihrem Erfolg seien «die Protokolle» gewesen. «Darin werden alle Details der Hochzeit festgehalten, damit der Bräutigam an seinem großen Tag strahlt», so die Unternehmerin.

Heute hat Mann Ceremonia y Sastrería bereits eine zweite Niederlassung in der Provinzhauptstadt, sich auf Schneiderei und Heiratsmode für Männer spezialisiert und sich einen Namen für seine Festbekleidung für Bräutigame, Trauzeugen und Gäste gemacht. «Wir bieten elegante und personalisierte Kleidungsstücke, die Design, Qualität und Exklusivität vereinen», so López. Ihr Team besteht aus erfahrenem Fachpersonal, das sich um die Kundenbetreuung in beiden Niederlassungen kümmert. Des Weiteren arbeiten rund ein Dutzend Personen im Hintergrund, schneidern, entwerfen, kümmern sich um die Kommunikation. «Ihre Arbeit ist von unglaublicher Bedeutung, um sicherstellen zu können, dass jedes Stück genau den Vorstellungen des Kunden entspricht», sagt die Chefin.

Im Laufe der 24 Geschäftsjahre hat Mann Ceremonia y Sastrería über 12.000 Kunden betreut, darunter Bräutigame, Trauzeugen und Gäste. «Jeder im Team ist wichtig, denn wir sind Teil der glücklichsten Tage ihres Lebens. Unsere Verpflichtung geht weit über die Kleiderwahl hinaus. Gleich wer der Kunde ist, unsere Qualitätsstandards sind die Grundlage für unseren Service und die Erfahrung, an die sich der Kunde zurückerinnern soll», so López.

Künstler unter den Kunden

Unter den bekannten Gesichtern, die auf die Dienste von Mann Ceremonia y Sastrería vertraut haben, sind auch Führungskräfte oder Schauspieler wie der Malagueño Salva Reina, der eines der Stücke des Labels trug, als er den Goya für den besten Nebendarsteller entgegennahm. Weitere bekannte Kunden sind Antonio Dechent, Fran Perea, Alexis Morante, Ezequiel Montes, Salvador Simó oder Enrique García. Auch der Grammy-Nominierte, Diego Guerreo, oder der Goya-Preisträger für den besten Song, Javier Ruibal, vertrauen auf das Unternehmen von López.

Zu den Preisen, mit denen Carmen López ausgezeichnet worden ist, gehören der Premio Empresa Revelación Pasarela Larios 2018, der Premio Amupema Sector Textil oder die Ehrung als Unternehmerin des Jahres 2019. Die Schneiderei war für die Ausstattung der Goya-Verleihung 2019 und 2020 sowie des Mister España-Wettbewerbs verantwortlich.

«Wir hatten das Glück, viele Persönlichkeiten aus der Welt des Kinos und des Fernsehens einkleiden zu dürfen, und zwar nicht nur auf lokaler, sondern auch auf nationaler Ebene. Zu unseren Kunden zählen auch Unternehmer aus verschiedensten Branchen aus der gesamten Provinz», erzählt López stolz. Speziell 2024 sei ein sehr erfolgreiches Jahr gewesen mit dem Verkauf von mehr als 2.000 Kleidungsstücken an über 500 Kunden. Für das laufende Jahr will die Unternehmerin «ein Wachstum unseres Geschäftsvolumens von 25 Prozent erzielen». Auch weiterhin soll Bräutigammode im Mittelpunkt stehen. Um sich noch besser auf dem Markt zu positionieren, rief López im Februar dieses Jahres das Event 'Beyond the Suit' ins Leben, zu dem 'Wedding Planners' aus ganz Málaga kamen. Gearbeitet wird zudem an einer neuen Linie mit 'Circular Fashion', bei der Kleidungsstücke nicht nach ein Mal Tragen im Schrank verschwinden sollen.