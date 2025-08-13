Stadtrat von Benalmádena beschließt Abriss der Stierkampfarena

José Carlos García Benalmádena Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

Der Bericht eines Technikers der Provinzregierung von Málaga besiegelt das «Aus» für die Arena. Das von der SUR veröffentlichte Dokument verteidigt die Notwendigkeit, die 1968 eingeweihte und 2011 geschlossene Stierkampfarena von Benalmádena abzureißen, da sie sich in einer rechtlichen Situation des städtischen Verfalls befindet. Grundlage ist Abschnitt «a» von Artikel 146.1 des Gesetzes 7/2021 zur territorialen Nachhaltigkeit (LISTA), das dieses Szenario festlegt, wenn «die Kosten für die notwendigen Reparaturen zur Wiederherstellung der Stabilität, der Sicherheit, der Isolierung und der strukturellen Konsolidierung des Bauwerks oder Gebäudes, das sich in einer Situation des offensichtlichen Verfalls befindet, die Grenze der normalen Erhaltungspflicht überschreiten».

In der Tat ist dieser Bericht nicht der Erste, der dies feststellt. Schon 2011 kamen der Leiter der städtischen Architekturabteilung und später ein Direktor von Fomento zum gleichen Resultat. Mit dieser Argumentation verteidigte das Regierungsteam in der Plenarsitzung am 12. August den Vorschlag, dass es keine Alternative zum Abriss gebe. Anlass war ein Antrag von Vox, der die Sanierung forderte und sich auf einen Architektenbericht berief, der Lösungen zur Rettung der Arena vorschlug.

«Wir haben nicht gesagt, dass wir alles hinschmeißen werden; wir haben uns verpflichtet, eine Lösung für die Stierkampfarena zu finden, und wir unternehmen Schritte».

Wann der Abriss stattfinden wird, wie er durchgeführt wird und was konkret gemacht werden soll, ist noch nicht bekannt. Aus dem Beitrag der Volkspartei in der Plenarsitzung geht hervor, dass das Rathaus zumindest versuchen wird, «einen Teil der Fassade dieses emblematischen» Gebäudes von Benalmádena Pueblo zu retten und ein Gebäude zu errichten, in dem Musikkonzerte, Theater oder Kongresse stattfinden können, so Alejandro Carretero, Stadtrat für Sport, Modernisierung und digitale Transformation, der die Position der Volkspartei vertrat.

Lösung und Vermessung

«Es tut weh, dass die Stierkampfarena abgerissen werden muss», beklagte Carretero, der sogar sagte, dass er beim Betreten des Gebäudes «etwas unheimlich» aussah. «Wir haben zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass wir alles abreißen werden. Die Regierung hat sich verpflichtet, eine Lösung für die Stierkampfarena zu finden, wir arbeiten daran und es werden Schritte unternommen», so der Bürgermeister Juan Antonio Lara, ohne weitere Details zu nennen.

Carretero wies sogar darauf hin, dass der Neubau ein größeres Fassungsvermögen als die 2.700 Zuschauer der Stierkampfarena haben könnte, und appellierte an die Tatsache, dass der Veranstaltungsort «wichtig sein könnte, um Benalmádena Leben einzuhauchen und um kulturelle Veranstaltungen durchzuführen».

Die Volkspartei legte Vox sogar einen Kompromissänderungsantrag vor, um zwei der drei Punkte des Antrags zurückzuziehen, die sich auf die ganzheitliche Sanierung des Platzes und die Beantragung von Beihilfen bei anderen Verwaltungen zu diesem Zweck bezogen, und um den anderen Punkt billigen zu können, in dem davon die Rede war, «die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Privatinitiative zu ermöglichen», und zwar durch ein «bequemes und rechtmäßiges Verwaltungsverfahren, entweder durch eine Konzession oder sogar durch den Verkauf».

Die Sozialisten beantragten ihrerseits die Streichung des Hinweises auf den Stierkampf in dem Punkt, in dem die Rehabilitierung gefordert wird. Vox lehnte beide Anträge ab und unterstützte nur den Antrag, der mit den Gegenstimmen von PSOE und IU und der Enthaltung der PP abgelehnt wurde.