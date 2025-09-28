Alter Wohnwagen sorgt mit neuer Bestimmung für Aufmerksamkeit in Torremolinos

E. C. TORREMOLINOS. Sonntag, 28. September 2025 Teilen

Unter dem Motto 'Merchandising mit Herz: Einzigartige Produkte, verkauft von einzigartigen Menschen' startet das Sonderbeschäftigungszentrum Los Pinares ein Projekt, das die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt fördert.

Die Idee ist, dass vorerst vier Mitarbeiter von Los Pinares, die im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung der Einrichtung, die der Stadtverwaltung untersteht, nach den Grundsätzen der Gleichheit, Leistung und Befähigung ausgewählt wurden, sich der Vermarktung von Produkten der Tourismusmarke Torremolinos an stark frequentierten Orten widmen.

Zu diesem Zweck werden sie in einem Fahrzeug unterwegs sein, das vom Konzept der Food Trucks inspiriert ist. Es handelt sich um einen thematisch gestalteten Wohnwagen, der mit den Farben, Symbolen und Botschaften der Stadt dekoriert ist und deren Vorzüge unter dem Motto 'Der Ursprung des Paradieses' bekannt macht. In einer zweiten Phase dieser Aktion ist vorgesehen, dass ein Teil des Materials von den Mitarbeitern des Zentrums selbst hergestellt wird, um so die lokale Produktion und die Entwicklung neuer Kompetenzen zu fördern. Das Projekt startete am 21. September, dem Tag der Wallfahrt von San Miguel.