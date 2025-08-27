Aufzug im Parque de la Batería in Torremolinos wurde seit Februar mehr als 25.000 Mal benutzt

José Rodríguez Cámara Torremolinos Mittwoch, 27. August 2025 Teilen

Der Panoramalift im Parque de la Batería in Torremolinos ist seit seiner Eröffnung mit dem Bezahlsystem im Februar bis zum August dieses Jahres von 25.000 Personen genutzt worden.

In dieser Zeit wurde der Aufzug, der den Höhenunterschied von 30 Metern zwischen der Avenida Carlota Alessandri und dem Stadtteil Montemar Alto überbrückt, vor allem im April und Mai genutzt. Wie die anderen städtischen Aufzüge kostet auch dieser 1 Euro pro Fahrt, wobei Kinder unter 6 Jahren, Personen über 65 Jahren und Personen mit eingeschränkter Mobilität von der Zahlung befreit sind. Es gibt auch Rabattgutscheine: 10 Fahrten für 7,50 Euro, 50 Fahrten für 25 Euro und 100 Fahrten für 40 Euro. Der beliebteste Gutschein ist derjenige für zehn Fahrten. Seit seiner Eröffnung hat der Aufzug bereits 1.000 dieser Gutscheine ausgegeben.

Die Einnahmen gehen an das städtische Beschäftigungszentrum für Behinderte, da dessen Mitarbeiter für das Einsammeln des Geldes zuständig sind. Die normalen Öffnungszeiten sind von Montag bis Sonntag von 10 bis 14 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Aufgrund der verschiedenen kulturellen Aktivitäten, die während des Sommers stattfinden, wurden die Öffnungszeiten des Aufzugs Parque de la Batería an einigen Tagen im August eingeschränkt. Für den Bau des Aufzugs wurden 900.000 Euro veranschlagt. Das Projekt hat schon einige Rückschläge erlebt. Die letzten betrafen die vom Industrieministerium geforderten sicherheitstechnischen Details, die eine Verstärkung des Systems mit Tensoren erforderten.

Obwohl diese Arbeiten erstmals im Jahr 2018 angekündigt wurden, begannen sie erst 2021. Sie wurden jedoch aufgrund eines Problems, das eine Aufstockung des Budgets erforderlich machte, unterbrochen, was zum Abbruch der Beziehungen mit dem Auftragnehmer führte. Zwei Jahre später, im Jahr 2023, begannen alle Arbeiten praktisch von vorne. Zu diesem Zeitpunkt schrieb das Rathaus von Torremolinos die Arbeiten erneut aus, mit der Idee, dass der Aufzug Anfang 2024 in Betrieb genommen werden sollte, obwohl man letztendlich auf seine Einweihung warten musste.

Die Lifte auf der Plaza Punta de Tarifa, die den Höhenunterschied zwischen dem Stadtzentrum und der Bajondillo-Promenade überbrücken, wurden in den Monaten Juni, Juli und Mitte August insgesamt 8.844 Mal benutzt.