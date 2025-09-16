Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Das Parkhaus hat 692 Stellplätze, von denen 260 für Langzeitparker reserviert sind. SUR
Parkplätze

Benalmádena macht Parkhaus Pueblosol mit einer Gebühr von 1 Euro pro Tag rentabel

Die Einnahmen decken die Mietkosten für die Stadtverwaltung, die nach Erreichen dieser «Herausforderung» bereits Verbesserungen an den Einrichtungen prüft

José Carlos García

Benalmádena

Dienstag, 16. September 2025

Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat die Tiefgarage Pueblosol in Arroyo de la Miel rentabel gemacht. Sie versichert, dass die Einnahmen aus den Gebühren dazu dienen, die Kosten für die Miete zu decken. Von den 692 Parkplätzen auf den drei Etagen stehen 260 den Anwohnern und Bewohnern für Langzeitparken zur Verfügung, während die übrigen zu einem Preis von 1 Euro pro Tag genutzt werden können, als Maßnahme zur Unterstützung des lokalen Handels und zur Erleichterung des Parkens für Einwohner und Touristen von Benalmadena.

José Miguel Muriel, Geschäftsführer des städtischen Unternehmens Provise Benamiel, das für die Verwaltung des Parkplatzes zuständig ist, hat versichert, dass sich die Einnahmen im August im Vergleich zum Vorjahresmonat verdoppelt haben und die Zahl von 150 Langzeitabonnenten erreicht wurde, oder, was dasselbe ist, «150 Fahrzeuge weniger, die jeden Tag im Zentrum und in der Umgebung» von Arroyo de la Miel parken. «Es war eine sehr wichtige Herausforderung für uns, in so kurzer Zeit zu erreichen, dass sich die Miete rentiert», versichert Muriel, für den dieser Parkplatz für 1 Euro pro Tag «die beste Subvention ist, die das Rathaus den Händlern geben kann».

Der Vorstandsvorsitzende von Provise Benamiel versicherte, dass «nach diesen großartigen Ergebnissen» das städtische Unternehmen damit beginnen wird, «die Umsetzung von Verbesserungen in unseren Einrichtungen zu planen, um unseren Nutzern einen hochwertigen Service zu bieten». Dazu gehören laut Muriel die Einrichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, um eine nachhaltige Mobilität zu fördern, die Einrichtung einer Paketannahmestelle, laufende Verbesserungen zur Steigerung der Effizienz und Sicherheit sowie der Einbau eines zweiten Aufzugs, um das Parkhaus hundertprozentig zugänglich und funktional zu machen.

Parken für 1 Euro pro Tag ist von 7 bis 24 Uhr möglich.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Das schlechte Fleisch, das auf dem Teller landet - Illegale Schlachthöfe in Spanien
  2. 2 Spanien beschließt Einreiseverbot für israelische Minister sowie weitere Maßnahmen gegen Israel
  3. 3 Waldbrand in Alcaucín mittlerweile stabilisiert
  4. 4 DEBRA Piel de Mariposa veranstaltet Wohltätigkeitstag
  5. 5 Branded Residences definieren den Luxuswohnungsmarkt neu
  6. 6 Botschaft an Trump: EU startet Abstimmung über Mercosur-Deal
  7. 7 Der 16. Cómpeta Art Walk hält wieder viel Kreatives bereit
  8. 8 Ehemaliges Luna Mora: Guaro veranstaltet ein Fest rund um die Andalusí-Kultur
  9. 9 Tennis: «Koffer voller Magie» %u2013 Alcaraz unlösbare Aufgabe für Sinner
  10. 10 Kaffeetrinker nach der ersten Tasse morgens besser gelaunt

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Benalmádena macht Parkhaus Pueblosol mit einer Gebühr von 1 Euro pro Tag rentabel

Benalmádena macht Parkhaus Pueblosol mit einer Gebühr von 1 Euro pro Tag rentabel