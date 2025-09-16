Benalmádena macht Parkhaus Pueblosol mit einer Gebühr von 1 Euro pro Tag rentabel

José Carlos García Benalmádena Dienstag, 16. September 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat die Tiefgarage Pueblosol in Arroyo de la Miel rentabel gemacht. Sie versichert, dass die Einnahmen aus den Gebühren dazu dienen, die Kosten für die Miete zu decken. Von den 692 Parkplätzen auf den drei Etagen stehen 260 den Anwohnern und Bewohnern für Langzeitparken zur Verfügung, während die übrigen zu einem Preis von 1 Euro pro Tag genutzt werden können, als Maßnahme zur Unterstützung des lokalen Handels und zur Erleichterung des Parkens für Einwohner und Touristen von Benalmadena.

José Miguel Muriel, Geschäftsführer des städtischen Unternehmens Provise Benamiel, das für die Verwaltung des Parkplatzes zuständig ist, hat versichert, dass sich die Einnahmen im August im Vergleich zum Vorjahresmonat verdoppelt haben und die Zahl von 150 Langzeitabonnenten erreicht wurde, oder, was dasselbe ist, «150 Fahrzeuge weniger, die jeden Tag im Zentrum und in der Umgebung» von Arroyo de la Miel parken. «Es war eine sehr wichtige Herausforderung für uns, in so kurzer Zeit zu erreichen, dass sich die Miete rentiert», versichert Muriel, für den dieser Parkplatz für 1 Euro pro Tag «die beste Subvention ist, die das Rathaus den Händlern geben kann».

Der Vorstandsvorsitzende von Provise Benamiel versicherte, dass «nach diesen großartigen Ergebnissen» das städtische Unternehmen damit beginnen wird, «die Umsetzung von Verbesserungen in unseren Einrichtungen zu planen, um unseren Nutzern einen hochwertigen Service zu bieten». Dazu gehören laut Muriel die Einrichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, um eine nachhaltige Mobilität zu fördern, die Einrichtung einer Paketannahmestelle, laufende Verbesserungen zur Steigerung der Effizienz und Sicherheit sowie der Einbau eines zweiten Aufzugs, um das Parkhaus hundertprozentig zugänglich und funktional zu machen.

Parken für 1 Euro pro Tag ist von 7 bis 24 Uhr möglich.