Benalmádena wird Sicherheitskameras einsetzen, um Verstöße gegen die Abfallentsorgung zu ahnden

Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat ein System eingeführt, das mithilfe von Überwachungskameras gegen das unsachgemäße Verhalten bei der Nutzung der in der Gemeinde aufgestellten Müllcontainer vorgeht. Das Ziel dieser Initiative, die von den Bereichen Sicherheit und Siedlungsabfälle (RSU) ins Leben gerufen wurde, besteht darin, das Deponieren von Abfällen außerhalb der Container oder das Zurücklassen von Möbeln und Haushaltsgegenständen an Tagen, an denen die Abholung dieser Gegenstände in dem Gebiet, in dem sie deponiert wurden, nicht vorgesehen ist, zu «unterbinden», so die Stadtverwaltung.

«Es handelt sich um eine weitere Maßnahme, mit der wir die Verbesserung des Abfallsammeldienstes weiter vorantreiben wollen und die parallel zu den Sensibilisierungskampagnen für die Anwohner organisiert wird, die von der Stadtverwaltung regelmäßig durchgeführt werden», erklärte der Stadtrat für Reinigung, Juan Olea.

Dieses neue System basiert auf dem Einsatz von Überwachungskameras, die in der Nähe der Müllcontainer in den verschiedenen Ballungsgebieten und Wohnsiedlungen der Gemeinde installiert werden und es ermöglichen, die Verantwortlichen für diese unsozialen Handlungen zu ermitteln.

In diesem Zusammenhang wies Olea darauf hin, dass die Stadtverwaltung von Benalmádena «einen beträchtlichen finanziellen Aufwand betreibt, um die täglichen Abfuhrrouten für die Mülltonnen zu organisieren und dass es darüber hinaus einen völlig kostenlosen Abholservice für Haushaltsgegenstände gibt, der für jeden Stadtteil feste Termine vorsieht, sodass jeder Anwohner über die Website der Stadtverwaltung von Benalmádena im Bereich RSU (Siedlungsabfälle) seine Straße eingeben und sich so über den Tag und die Uhrzeit der Abholung informieren kann, an dem der Müll entsorgt werden kann». Außerdem wurden an den neuen Mülltonnen Aufkleber angebracht, auf denen der Abholtag für den jeweiligen Bereich angegeben ist.

«Das Problem ist, dass es trotz all dieser Möglichkeiten und der Tatsache, dass wir bereits zwei mobile Müllsammelstellen haben, die jede Woche in einem anderen Stadtteil aufgestellt werden, es immer wieder zu unsozialen Handlungen kommt, die die täglichen Abfallsammeltouren stören und so den Service und das Image der Stadt beeinträchtigen, was wir nicht zulassen können», betonte der Stadtrat.

«Wer erwischt wird, muss mit den in den Verordnungen festgelegten Strafen rechnen», warnt die Stadtverwaltung.

Angesichts dieser Situation hat die Stadtverwaltung von Benalmádena in Abstimmung zwischen dem Bereich RSU und der örtlichen Polizei beschlossen, im Kampf gegen unsoziales Verhalten „einen Schritt weiter zu gehen«, sodass diejenigen, die dabei erwischt werden, wie sie ihren Müll außerhalb der festgelegten Sammelstellen, Zeiten und Tage entsorgen, „mit den in der Gemeindeverordnung vorgesehenen Strafen rechnen müssen«, warnt die Stadtverwaltung.

Olea bedankte sich bei den Einwohnern, die tagtäglich an der Reinigung der Stadt mitarbeiten, und betonte, wie wichtig es sei, weiterhin auf die Mitarbeit aller Bürger zu zählen, damit «wir Benalmádena gemeinsam sauber halten können».