Benalmádena weiht renoviertes Stadion Francisco Alarcón 'Isco' ein

JOSÉ CARLOS GARCÍA BENALMÁDENA. Donnerstag, 11. September 2025 Teilen

Nach einer Investition von 372.000 Euro und dreieinhalb Monaten Bauzeit hat Benalmádena sein renoviertes Stadion eingeweiht, das nach einem seiner berühmtesten Söhne, dem Fußballer Francisco Alarcón 'Isco', benannt ist. Das Spielfeld verfügt über einen neuen Kunstrasen und eine Reihe von umfassenden Verbesserungen, die von den lokalen Vereinen und Sportlern gefordert wurden, und war am vergangenen Sonntag für die ersten Spiele betriebsbereit.

«Diese Stadtverwaltung hat ihr Versprechen gehalten: das Stadion zu modernisieren und es mit dem neuen Kunstrasenbelag rechtzeitig zum Saisonstart fertigzustellen, zusammen mit einer Reihe von Maßnahmen, die das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen den Verwaltungen sind», betonte Bürgermeister Juan Antonio Lara, der auch die Investitionsbemühungen der andalusischen Landesregierung würdigte, die 200.000 der 372.000 Euro Investitionskosten beigesteuert hat und deren Regionalbeauftragter für Tourismus, Kultur und Sport in Málaga, Carlos García, bei der Einweihung anwesend war.

«Wir haben eine seit Jahren von früheren Stadtregierungen versprochene und lang erwartete Maßnahme in Angriff genommen, eine Umgestaltung, die nie zustande kam. Jetzt verfügt der städtische Sportplatz über neuen Kunstrasen, neue Beleuchtung, Warmwasser und viele andere Investitionen, die diese wichtigen Einrichtungen modernisieren und aufwerten», fasste Sportstadtrat Alejandro Carretero zusammen.

Die Arbeiten umfassten auch die Installation von sechs Bewässerungsanlagen als Ersatz für die bestehenden Sprinkleranlagen und die Installation einer neuen Druckgruppe, die Verlegung der bestehenden oberirdischen Leitungen und Kabel für Anzeigetafeln und Strom sowie Verbesserungen an den Umkleideräumen und Tribünen.

Parallel dazu wurden die Wasserableitung und der Anschluss an das Abwassernetz verbessert und am nördlichen und westlichen Außenrand des Fußballplatzes ein Pflaster aus Betonsteinen verlegt. Ein Teil des entfernten Kunstrasens, der sich in gutem Zustand befand, wurde an der südlichen Außenseite des Platzes wiederverwendet. Ebenso wurden die Spielerbänke renoviert und die Metallzäune des Platzes erneuert.

Hinzu kommt die neue Stadionbar, die komplett umgebaut wird – eine Maßnahme, die laut Lara «die umfangreichen Verbesserungen abrundet, die seit Jahren von den Vereinen der Gemeinde gefordert wurden».