Benalmádena wird eigene gastronomische Marke ins Leben rufen

Nach der Überarbeitung des Corporate Designs der Stadtverwaltung bereitet Benalmádena nun die Schaffung einer eigenen Gastronomiemarke vor. Zu diesem Zweck hat die Stadt einen Auftrag im Wert von 108.900 Euro ausgeschrieben, der dieses Ziel in mehreren Phasen erreichen soll. Die erste Phase umfasst eine Marktforschung, die durch die Einrichtung einer Arbeitsgruppe auch darauf abzielt, die lokale Geschäftswelt anzusprechen, zu koordinieren und bekannter zu machen. Anschließend wird ein strategischer Plan entwickelt, der unter anderem das Grafikdesign und die Kommunikationsmaßnahmen definiert. In einer dritten Phase folgt schließlich die Einführung der Gastronomiemarke.

Die Initiative der Stadtverwaltung, die Teil des Plans für ein nachhaltiges Tourismusziel 'Benalmádena, die grüne Lunge der Costa del Sol' ist, der vollständig durch 'NextGeneration'-EU-Mittel finanziert wird, sieht die Entwicklung von rund 20 Kommunikationsmaßnahmen und mindestens fünf Veranstaltungen im Rahmen eines Vertrags vor, der innerhalb von sieben Monaten umgesetzt werden soll.

Unter anderem schlägt das Dokument die Erstellung eines «Gastro-Stadtplans» vor; die Durchführung einer gastronomischen Wanderveranstaltung durch die verschiedenen Gebiete der Gemeinde (Arroyo de la Miel, Benalmádena Pueblo und die Küste) mit Live-Kochvorführungen und Verkostungen; die Organisation einer touristischen Veranstaltung «im Stil einer Gastronomiemesse»; die Durchführung einer Gastronomiekonferenz oder sogar einer «Gastronomischen Weißen Nacht» mit Live-Musik und Tapas-Verkostungen; und die Präsentation der neuen Marke, die die Merkmale der Gastro-Kultur der Stadt klar identifiziert.