Benalmádena wird das Nebengebäude der Burg El Bil Bil zum Tourismusbüro umbauen

José Carlos García Benalmádena Mittwoch, 3. September 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Benalmádena steht kurz vor der Vergabe der Arbeiten zur Sanierung eines der bedeutendsten Gebäude der Gemeinde, das zudem ein architektonisches Wahrzeichen ist: die Burg El Bil Bil. Das Projekt sieht die Modernisierung dieses 1927 erbauten und 1970 von der Stadtverwaltung erworbenen Gebäudes vor, um es zu einem „modernen und funktionalen Wahrzeichen zu verwandeln, das den natürlichen, zeitgemäßen und einladenden Charakter der Stadt vermittelt«, so die Stadträtin für Tourismus, Presi Aguilera. Für die Sanierung wurde ein Budget von 827.096,15 Euro veranschlagt, wobei eine Förderung in Höhe von 654.001 Euro aus dem Plan für nachhaltigen Tourismus bereitgestellt wird.

Durch die Arbeiten wird das Gebäude, das den Eingang zum Komplex bildet und an die Burg angebaut ist, für die öffentliche Nutzung wiederhergestellt. Der Raum wird in zwei Flügel unterteilt, wobei in einem davon das Tourismusbüro untergebracht wird, welches bisher vorübergehend am Eingang der Burg untergebracht war. Das neue Büro wird über einen Bürobereich und einen Bereich für den Publikumsverkehr verfügen und in einem zeitgemäßen Design gestaltet sein, das auf offene und barrierefreie Räume setzt. Dort wird es auch eine barrierefreie Toilette geben. Der andere Flügel wird als Informationszentrum dienen, in dem die typische Gastronomie Benalmádenas im Laufe der Geschichte präsentiert wird.

Im gesamten Nebengebäude werden die Fenster und Fensterläden ersetzt, um die Wärme- und Schalldämmung zu verbessern, die Elektro-, Beleuchtungs-, Sanitär-, Telekommunikations- und Brandschutzinstallationen werden erneuert, das Dach wird abgedichtet, Photovoltaikanlagen werden installiert und die Toiletten werden saniert.

Ein «modernes» Gebäude

Im Hauptgebäude, der Burg selbst, wird der verfügbare Raum durch die Verlegung des Fremdenverkehrsbüros vergrößert, als auch die Fassaden, das Holzwerk und die Schutzgitter repariert werden. Um die Klimatisierung und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern, wird das Oberlicht auf dem Dach durch ein moderneres ersetzt und es werden Fotovoltaikanlagen installiert.

„Die Burg El Bil Bil ist ein Wahrzeichen von Benalmádena, eine unserer großen Touristenattraktionen und ein wesentlicher Bestandteil der Landschaft unserer Küste. Deshalb ist es wichtig, den Zustand der Burg zu aktualisieren und zu verbessern, um sie in ein modernes Gebäude verwandeln«, sagte Aguilera und hob die „bedeutende Subvention« hervor, die für das Projekt gewährt wurde.