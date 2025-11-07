Benalmádenas Bürgermeister Juan Antonio Lara: «Mit dem Tivoli-Park läuft alles nach Plan»

Matías Stuber Benalmádena Freitag, 7. November 2025 Teilen

Der Bürgermeister von Benalmádena, Juan Antonio Lara, hat das Set von «La Alameda», der von 101TV und SUR koproduzierten und vom Chefredakteur dieser Zeitung, Manolo Castillo, moderierten Sendung besucht. Lara sprach eine Vilfalt von alltäglichen Themen an, die die Gemeinde auf die eine oder andere Weise betreffen. Das große Zukunftsprojekt, das im Zusammenhang mit Benalmádena hervorsticht, ist die Wiedereröffnung von Tivoli , dem Vergnügungspark, der im Jahr 2020 geschlossen wurde. Der Bürgermeister wollte klarstellen, dass es keine Rückschläge gibt und dass das Projekt eher früher als später Realität wird. «Mit Tivoli läuft alles nach Plan», sagte er bei mehreren Gelegenheiten.

Nach Jahren ohne klare Zukunft für den Vergnügungspark haben die Tremón-Gruppe und die Stadtverwaltung von Málaga einen Plan vorgelegt, der zur Wiedereröffnung des Tivoli führen soll. Eine Umgestaltung des derzeitigen Geländes, die auch den Bau von zwei Hotels und eines Einkaufszentrums vorsieht.

Lara nutzte seine Rede, um diesen Schritt als Meilenstein hervorzuheben, überzeugt davon, dass der neue Tivoli Benalmádena in eine neue Dimension führen wird. Er kritisierte auch die Haltung der vorherigen sozialistischen Regierungsmannschaft, die es angeblich versäumt habe, nach Lösungen zu suchen.

«Als wir ankamen, waren die Beziehungen völlig zerrüttet. Jetzt läuft die Planung nach Plan. Das Projekt wurde pünktlich geliefert, und wir prüfen es jetzt im Rathaus. Dann folgen die sektoralen Berichte», sagte Lara.

In Bezug auf die Langsamkeit der Bürokratie sprach sich der Bürgermeister von Benalmádena dafür aus, dass Tivoli als «strategisches Projekt» betrachtet werden sollte. Er wies darauf hin, dass das Projekt «die volle Unterstützung der Junta de Andalucía hat».

«Benalmádena setzt auf Kulturtourismus»

Lara sprach auch über die Bedeutung des Tourismus für Benalmádena. Die Zukunft des Sektors auf lokaler Ebene liege in einem Engagement für den «Kulturtourismus» neben dem traditionellen Sonnen- und Strandtourismus, sagte er. Er appellierte auch an neue Kunden, insbesondere an nordische Touristen. «Die Hochsaison erstreckt sich bereits auf den Oktober und sogar den November. Der nordische Tourist zieht es vor, in diesen Monaten des Jahres zu kommen», versicherte er.