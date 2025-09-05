Cross Dresser und Dragqueens: Modenschau der Viefalt im Hotel Ritual in Torremolinos

José Rodríguez Cámara Torremolinos Freitag, 5. September 2025 Teilen

Die zweite Ausgabe der Pasarela de la Diversidad findet diesen Samstag, den 6. September, im Hotel Ritual in Torremolinos statt. Es handelt sich um eine Verabredung mit Haute Couture, bei der sich Mode mit der Verteidigung von Rechten verbindet. Wie die Verantwortlichen des Hotels betonen, ist es das Ziel dieser Veranstaltung, «die Kreativität von Designern, die sich für Inklusion und sexuelle Vielfalt in der Modewelt einsetzen, sichtbar zu machen und zu belohnen».

Transfrauen jeden Alters, Cis-Männer und -Frauen, Drag und nicht-binäre Menschen werden über diesen Laufsteg gehen. Eine Gelegenheit, Farbe, Kreativität, ein interssantes Spektakel und freie Meinungsäußerung zu genießen, die sich zwar an alle Zielgruppen richtet, aber einen besonderen Schwerpunkt auf das LGTBIQ+-Kollektiv legt, mit Vorschlägen für alle Körper, Geschlechter und Stile.

Esteban Freiría aus Marbella ist einer der teilnehmenden Designer. Er präsentiert «El sastrecillo valiente», eine Kollektion mit Anspielungen auf das traditionelle Schneiderhandwerk, die aus recycelten Stoffen wie Tischdecken und Sofastoffen hergestellt wird. Tartan, geklöppelte Spitze aus Camariñas und Krawatten sind charakteristische Elemente seines Vorschlags.

Es wird weitere Kombinationen geben, die aus dem Atelier von Miguel Reyes aus Sevilla stammen, der eine Kollektion von Haute Couture-Damen- und Herren-Abendkleidern mitbringen wird, die exklusiv für diese Ausgabe entworfen wurde. Er hat führende Persönlichkeiten aus der Welt der Kunst eingekleidet und ist Präsident der Schneiderzunft von Sevilla.

Das Duo Sergy & Tapiju aus Córdoba, bestehend aus Rafael Tapia und Sergio Osuna, die regelmäßig an der SIMOF teilnehmen und mehrere Flamenco-Modenwettbewerbe gewonnen haben, wird ebenfalls an diesem Festival teilnehmen. Ihr Vorschlag mischt Mode und Modeschmuck in einem visuellen Spektakel voller Risiko und Kreativität.

La Gitana de Chiclana / Muñecas Marín, eine weitere der Firmen, ist ein überraschender Vorschlag, der die ikonischen andalusischen Puppen mit einer speziellen Kollektion, die im LGTBIQ+ Schlüssel entworfen wurde, auf den Laufsteg bringt. Der Preis wird von Rafael Ruiz Rodríguez entgegengenommen, dem Hüter des Erbes der Marín-Puppen, die auf eine fast hundertjährige Geschichte zurückblicken. Puppen, die dieses Jahr zum Beispiel Protagonisten auf dem Plakat waren, das die Feierlichkeiten in Torremolinos ankündigte.

Fabián Ozan aus Almería ist ein argentinischer Designer, der nach seinem Erfolg bei der ersten Ausgabe erneut teilnimmt. Seine neue Kollektion ist von der Erfahrung inspiriert, die er letztes Jahr im Hotel Ritual selbst gemacht hat, was diese Präsentation zu einer sehr persönlichen Hommage macht.

Zusätzlich zu den Paraden gibt es Auftritte von Gastkünstlern und Drags sowie eine große Diversity-Flaggen-Party, bei der die Öffentlichkeit eingeladen ist, aktiv an einem Abschluss voller Musik, Inklusion und Sichtbarkeit teilzunehmen. Es wird auch eine Hommage an die Künstlerin Juanita Reina zum hundertsten Jahrestag ihrer Geburt geben.

Das Hotel Ritual Torremolinos ist die größte LGTBIQ+ Unterkunft in Europa. Das Hotel ist Teil der andalusischen Gruppe Ritual Hoteles, einem Experten für die Schaffung von inklusiven Räumen, Freizeit und Wellness für die Gruppe, mit einer Präsenz in Zielen wie Sevilla, El Palmar und Maspalomas.

Neue Etappe

Die Einrichtung befindet sich in einer neuen Geschäftsphase, nachdem das Gebäude, in dem das Hotel untergebracht ist, am 12. Juni den Eigentümer gewechselt hat. Damit endete ein rechtlicher Schwebezustand, der vor fünf Jahren begann, als der vorherige Eigentümer der Immobilie ein Insolvenzverfahren eröffnete. Von da an verhandelte Ritual Hoteles mit verschiedenen Interessenten, die am Erwerb der Unterkunft mit fast 200 Zimmern interessiert waren; es erhielt alle Arten von Vorschlägen, von denen einige nicht mit den Werten der Marke vereinbar waren, und erzielte schließlich eine Einigung mit einem amerikanischen Investmentfonds, der, wie sie betonten, «die Vision der Gruppe und ihr Engagement für die LGTBIQ+-Gemeinschaft vollständig teilt».

Der neue Investor bringt auch Ressourcen und strategische Vorschläge mit, die auf die Stärkung des Unternehmens abzielen. Zu den Plänen gehört es, ab 2026 mit der umfassenden Renovierung des Hotels fortzufahren, nach einer ersten Phase in den Luxuszimmern und dem Infinity-Pool des Komplexes.