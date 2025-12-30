Cudeca startet Spendenaufruf für ihre lebenswichtige stationäre Einrichtung an der Costa del Sol

SUR Málaga Dienstag, 30. Dezember 2025 Teilen

Die Krebshilfestiftung Cudeca (Cuidados del Cáncer) geht an der Costa del Sol in die Endphase ihrer Spendenkampagne «Eres Pieza Clave» (Du spielst eine Schlüsselrolle): Ziel ist es, insgesamt 355.000 Euro zu sammeln, um die Kosten für ihre Hospizabteilung in Benalmádena zu decken. Bislang konnten 87.833 Euro zusammengetragen werden, doch es bleiben nur noch 35 Tage bis zum Ende der Kampagne. Mit anderen Worten: Um die noch fehlenden 267.167 Euro aufzutreiben, muss Gas gegeben werden.

Der Stiftung zufolge sind diese Mittel unerlässlich, um weiterhin das gleiche Niveau an Pflege zu bieten, das das Palliativpflege-Modell von Cudeca seit mehr als drei Jahrzehnten auszeichnet. Es handelt sich um eine spezialisierte Einrichtung, die sich jedes Jahr um mehr als 240 Patienten mit komplexen Bedürfnissen und ihre Familien kümmert und die Arbeit der häuslichen Pflegeteams ergänzt. Die jährlichen Kosten für den Betrieb belaufen sich auf 735.000 Euro, von denen 380.000 Euro von der andalusischen Gesundheitsbehörde übernommen werden. Die verbleibenden 355.000 Euro müssen durch großzügige Spenden der Gesellschaft aufgebracht werden.

«Wir sprechen nicht davon, die Pflegeeinrichtung zu schließen oder einzustellen, sondern wir sprechen davon, die Pflege so fortsetzen zu können, wie wir es tun: mit Zeit, mit kompletten Teams und mit der umfassenden Betreuung, die jeder Mensch verdient», erklärt Marisa Martín, Geschäftsführerin und medizinische Leiterin von Cudeca. Das Modell der Wohltätigkeitsorganisation basiert auf einem multidisziplinären Ansatz, der die medizinische und pflegerische Versorgung mit psychologischer, sozialer und emotionaler Unterstützung für Patienten und Familien verbindet. Die Aufrechterhaltung dieses Modells erfordert die notwendigen Ressourcen zur Unterstützung stabiler Teams, ständiger Fortbildung und von Wellness-Räumen.

Im Jahr 2024 betreute Cudeca 1.934 Menschen. In den letzten fünf Jahren ist die Nachfrage um 22,4 Prozent gestiegen, was den wachsenden sozialen Bedarf widerspiegelt. «Palliativpflege ist nicht nur Gesundheitsversorgung, sondern auch Begleitung, Linderung und Würde. Damit dies möglich ist, zählt jeder Beitrag», betonte die Stiftung.

Bislang sind mehr als 100 Spenden eingegangen, eine Zahl, die zwar das Engagement vieler Menschen verdeutlicht, noch lange aber nicht ausreicht. Aus diesem Grund appelliert Cudeca an das kollektive Engagement, um eine Ressource zu stärken, die es Hunderten von Menschen ermöglicht, in einer besonders schwierigen Phase mit mehr Gelassenheit zu leben.

Wie Sie helfen können

Privatpersonen und Unternehmen können ihre Spende über verschiedene Kanäle einreichen:

- Online: www.erespiezaclave.org

- Bizum: 07761 (Spende an NGO)

- Banküberweisung: La Caixa - ES11 2100 9032 3722 0010 8366

Man kann auch persönlich im Hospiz Cudeca in Benalmádena und in einem der zahlreichen Wohltätigkeitsläden spenden, wo es als Zeichen der Dankbarkeit einen Wohltätigkeitsschlüsselanhänger gibt. Alle Spenden sind steuerlich absetzbar: Privatpersonen bis zu 80 Prozent der ersten 250 Euro, juristische Personen 40 Prozent.