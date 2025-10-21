Bald wieder Bootsfahten möglich: Teich im Parque de la Batería in Torremolinos wird wieder mit Wasser gefüllt

José Rodríguez Cámara Torremolinos Dienstag, 21. Oktober 2025 Teilen

Das traurige Bild, das der beliebte Teich im Parque de la Batería in Torremolinos derzeit bietet, wird sich laut Ankündigung der Stadtverwaltung bald ändern. Der Teich wird nach einer Trockenperiode mit nicht trinkbarem Grundwasser aufgefüllt, das sich direkt unterhalb des künstlichen Reservoirs befindet. Dieses Wasser fließt durch den Parkplatz der Avenida Carlota Alessandri, der auf Meereshöhe liegt, in die Urbanisation Montemar, wo sich die Grünanlage befindet.

Nachdem die durch die Dürre verursachten Beschränkungen zum Wasserverbrauch aufgehoben wurden, schließt die lokale Verwaltung derzeit die Überprüfung der Motoren ab und ersetzt die Pumpen, die aufgrund der Nichtbenutzung in schlechtem Zustand waren, um so das Wasser in den See zu pumpen.

Das Ziel war einst, den Wasserverbrauch zu senken, was aufgrund der fehlenden Niederschläge zu Beginn des Jahres 2024 unumgänglich war. Die Stadtverwaltung beschloss damals, das Wasser des Teichs für die Bewässerung der Grünanlagen zu verwenden, was dazu führte, dass das Wasser in dem Teich im August verschwand.

Natürliche Auffüllung

Die starken Regenfälle im Oktober letzten Jahres führten dazu, dass das Wasser auf natürliche Weise in den Teich zurückfloss, um anschließend wieder zu versiegen.

Die Probleme, den Teich des Parks in seiner ganzen Pracht zu erhalten, führten auch dazu, dass die Stadtverwaltung die Bootsfahrten einstellte. Angesichts der Schwierigkeiten, die Kapazität des Teiches von 4,5 Millionen Litern zu gewährleisten, gab es eine tiefgreifende Debatte, wobei die Verantwortlichen der Stadtverwaltung Ideen wie eine Verkleinerung des Teiches vorbrachten. Dies würde bedeuten, einen Teil der Fläche, die der Teich einnimmt, etwa 9.000 Quadratmeter, für andere Zwecke zu nutzen.

Im benachbarten Benalmádena wird der Parque de la Paloma, die grüne Lunge der Gemeinde, der auch über einen künstlichen See von beachtlichen Ausmaßen verfügt, seit 2023 mit aufbereitetem Wasser versorgt. Die Maßnahme wurde vor zwei Jahren aufgrund der Trockenheit und der von der Regionalregierung auferlegten Beschränkungen eingeführt, obwohl sie bereits seit 2008 genehmigt war.

Torremolinos hat gerade eine Vereinbarung mit Málaga und der Provinzregierung unterzeichnet, um eine stabile Versorgung mit recyceltem Wasser aus der Hauptstadt zu gewährleisten, eine Ressource, mit der dieser Teich nach Fertigstellung der dafür notwendigen Leitungen und Systeme erstmals wieder versorgt werden kann.