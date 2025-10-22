Illegale Müllkippe beim Steinbruch von Torremolinos ist jetzt Geschichte

José Rodríguez Cámara Torremolinos Mittwoch, 22. Oktober 2025 Teilen

Die als „letzte große Mülldeponie Andalusiens« bezeichnete Anlage in der Nähe des Steichbruchs von Torremolinos existiert nicht mehr. Von 1990 bis 2011 war die am Fuße des Torremolinos-Gebirges gelegene Müllhalde 21 Jahre lang ohne Genehmigung in Betrieb. In dieser Zeit wurden 1,6 Millionen Kubikmeter Abfall abgelagert.

Dies veranlasste die Europäische Kommission, Spanien wegen der schlechten Verwaltung dieser und etwa fünfzig weiterer ähnlicher Anlagen eine Geldstrafe in Millionenhöhe aufzuerlegen.

Die Arbeiten zur Beseitigung dieses schwarzen Flecks begannen 2023 mit einem Budget von rund 7 Millionen Euro auf einer Fläche von 52.300 Quadratmetern. Diese Aufgabe umfasste den Transport von fast 684.000 Kubikmetern Abfall zu einer neuen Deponie und die Anpflanzung von 75.536 Sträuchern in dem frei gewordenen Gebiet, um zu dessen Dekontaminierung beizutragen.

Die Ausführung erfolgte durch eine Arbeitsgemeinschaft aus dem Unternehmen Jarquil aus Almería und Rialsa aus Málaga, die den Zuschlag für diese Maßnahme erhielten, die von der Regionalregierung ausgeschrieben und von der Europäischen Union finanziert wurde.

Im April wurde der gesamte Müll entfernt und mit der Versiegelung der Deponie begonnen, bevor die Bäume gepflanzt wurden, eine Phase, die nun ebenfalls abgeschlossen ist.

Verwaltungschaos musste entwirrt werden

Um der Deponie ein Ende zu setzen, musste nach den Worten von Ramón Fernández-Pacheco, dem Umweltminister im Jahr 2023, «ein echtes Verwaltungschaos» entwirrt werden.

Um dieses Durcheinander zu verstehen, muss man bis ins Jahr 2006 zurückgehen, als die Regionalregierung von Andalusien unter Führung der PSOE nach einer Anzeige des Naturschutzdienstes der Guardia Civil ein Strafverfahren einleitete, nachdem festgestellt worden war, dass die Mülldeponie keine behördliche Genehmigung hatte, keine Umweltverträglichkeitsprüfung vorlag und eine Gefahr der Verschmutzung des Grundwassers der Sierra darstellte.

Angesichts der Ablehnung durch die damalige Provinzregierung unter dem Vorsitz des Volkspartei-Politikers Pedro Fernández Montes kam es zu einem Rechtsstreit, der mehr als fünf Jahre dauerte und erst beendet wurde, als das Verwaltungsgericht Nr. 1 von Málaga die Schließung der Anlagen anordnete, wobei jedoch keine entsprechenden Umweltmaßnahmen vorgesehen waren.

Um das Ergebnis dieser Arbeiten zu überprüfen, ist laut Angaben aus Kreisen der Regionalregierung ein Besuch der Umweltministerin Lina García geplant. Bereits im August teilte die Bürgermeisterin von Torremolinos, Margarita del Cid, in ihren sozialen Netzwerken ein Video, in dem das Ergebnis dieser Maßnahme zu sehen ist, begleitet von einer Ankündigung: „Was vor knapp drei Jahren noch eine Mülldeponie und ein alter Steinbruch war, ist heute ein Ort, der bald von allen genutzt werden kann.«

Einigung im Plenum

Die Beseitigung der Rückstände der Deponie führte auch dazu, dass die Stadtverwaltung von Torremolinos in ihrer Plenarsitzung im November 2024 mit den Stimmen der absoluten Mehrheit der PP, der Enthaltung von VOX und der Ablehnung von IU-Podemos und der PSOE beschloss, die 2018 unterzeichnete Vereinbarung, die es ermöglichte, die Abfälle, die nach der Stilllegung des Komplexes dort zurückgeblieben waren, auf ein Grundstück des Unternehmens zu bringen, das den Steinbruch San Miguel betreibt.

Im Gegenzug musste die Stadtverwaltung ein weiteres Grundstück zur Verfügung stellen, um ihre Tätigkeit ausweiten zu können. Um diesen Schritt zu tun, musste der Stadtrat wiederum bei der Regionalregierung die Erklärung des allgemeinen oder öffentlichen Interesses an dem Waldgebiet des betreffenden Grundstücks beantragen. Es handelt sich um 11,27 Hektar des Grundstücks 49 im Gewerbegebiet 2 der Sierra de Torremolinos, die Teil des Vermögens von Torremolinos sind und dem Unternehmen zur Verfügung stehen.