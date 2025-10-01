Impfstoff für Leonor benötigt: Benalmádenas SOS für ein Mädchen mit einem Gehirntumor

Die Familie hat über den Verein El Vuelo de las Libélulas in Zusammenarbeit mit den Ladenbesitzern und mit Unterstützung der Stadtverwaltung eine Spendenaktion gestartet.

José Carlos García Benalmádena Mittwoch, 1. Oktober 2025 Teilen

Ihr Name ist Leonor, sie lebt in Benalmádena, ist 14 Jahre alt und benötigt finanzielle Mittel, um Zugang zu einem Impfstoff zu erhalten, der in Deutschland zur Bekämpfung ihres Hirntumors bereitgestellt wird. In Wirklichkeit geht es Leonor darum, Zeit zu gewinnen, bis sie Zugang zu anderen möglichen Behandlungen hat, denn der Tumor kann derzeit nicht operiert werden, und die Situation hinterlässt bei ihr Folgeschäden.

Ihre Familie hat über den Verein El Vuelo de las Libélulas in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der Händler und Geschäftsleute von Benalmádena (ACEB) und mit Unterstützung des Stadtverwaltung eine Spendenaktion gestartet.

Die Ladenbesitzer von Benalmadena können eine Spende gegen einen Aufkleber eintauschen, der ihnen von El Vuelo de las Libélulas überreicht wird und der ihren Beitrag zum Kampf von Leonor und ihrer Familie würdigt. Darüber hinaus plant der ACEB eine Informationskampagne in den Geschäften, um die Initiative bekannt zu machen.

Wer dem kleinen Mädchen helfen möchte, kann über den Sofortzahlungsdienst Bizum unter der Solidaritätsnummer 08672 mit dem Stichwort 'Leonor' spenden oder sich an El Vuelo de las Libélulas wenden.