Hotelkette MS Hotels aus Málaga wird das Amaragua und das Tropicana in Torremolinos bis März schließen

Pilar Martínez Torremolinos Donnerstag, 23. Oktober 2025

In der Endphase des Jahres schließen einige Hotels an der Costa del Sol ihre Pforten für die Saison. Einige von ihnen tun dies, um die ruhigeren Monate des Jahres zu nutzen, um Verbesserungen an den Einrichtungen vorzunehmen. So hat die Kette MS, die in der Provinz über fünf Hotels verfügt, die vorübergehende Schließung der Häuser Amaragua und Tropicana an der Strandpromenade von Torremolinos vom 1. November bis Anfang März angekündigt. Es handelt sich um zwei Vier-Sterne-Hotels mit insgesamt 390 Zimmern mit 750 Betten.

Miguel Sánchez, Präsident und Gründer der MS-Hotelkette in Málaga, versicherte, dass Maßnahmen zur Renovierung und Verbesserung der Dekoration der Häuser durchgeführt werden. Er erklärte, dass eine Vereinbarung mit den Gewerkschaften unterzeichnet wurde, um einen Plan für vorübergehende Entlassungen (ERTE) für die 150 Mitarbeiter des Personals durchzuführen.

Sánchez erinnerte daran, dass sie letztes Jahr im Winter fünf Monate lang geschlossen hatten, um Verbesserungen vorzunehmen, und dass in diesem Jahr dasselbe getan werden soll. Er betonte, dass «es ein gutes Jahr war, mit hoher Auslastung und einer Hochsaison, die sehr gut funktioniert hat. Wir haben unsere Ziele erreicht», sagte er. Er unterstrich, wie wichtig es ist, angesichts einer immer anspruchsvolleren Kundschaft immer bessere Einrichtungen anzubieten.

Aehcos sagt, dass die Saisonalität in diesem Jahr im Vergleich zu den Rekorden von 2019 um 9 Prozent zurückgehen wird

Der Vizepräsident der Vereinigung der Hoteliers der Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernandez, warnte, dass jedes Jahr, das vergeht, die Saisonalität des Reiseziels verringert, und betonte, dass diese Zeit mehr denn je die Hochsaison verlängert. Er wies darauf hin, dass die hohen Temperaturen dazu beitragen, zusätzlich zu der starken internationalen Nachfrage. «Zu diesem Zeitpunkt des Jahres hätten normalerweise zwölf oder vierzehn Betriebe, die normalerweise in diesen Monaten aufhören, für die Saison geschlossen sein müssen. Aber sie wissen noch nicht einmal, wann sie schließen werden», erklärte Hernández und deutete an, dass erst ab dem Wochenende von Allerheiligen Klarheit herrschen werde.

Der Vizepräsident von Aehcos untermauerte mit Daten die Fortschritte, die im Hinblick auf ein besseres Management der Saisonalität gemacht werden, und erklärte, dass bei der Analyse der Entwicklung der Monate in der Mitte der Saison, von März bis Juni und von September bis November, eine Verringerung der Saisonalität um 6 % von 2019 bis 2024 und um 9 % in Bezug auf die bereits erfassten Indikatoren und die Erwartungen für das Ende des Jahres 2025 zu beobachten sei. «Es ist sehr gut, was seit ein paar Jahren passiert, in denen man sehen kann, dass die starken Monate wie Juli und August die Entwicklung der Nachfrage niedriger ist als im Rest des Jahres, was eine bessere zeitliche Verteilung bei der Ankunft von Touristen verursacht. Daraus ergeben sich Fortschritte bei der Steuerung der Saisonalität, die eines der großen ungelösten Probleme an der Küste von Málaga war», sagte er.