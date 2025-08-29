Sur Deutsche

Sexueller Missbrauch

Karatetrainer wegen sexueller Übergriffe auf mehrere minderjährige Schüler in Torremolinos verhaftet

Die Opfer haben berichtet, dass sie als kleine Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren missbraucht wurden

Irene Quirante

Torremolinos

Freitag, 29. August 2025

Die Nationalpolizei hat einen Karatetrainer in Torremolinos verhaftet, der mehrere Kinder, die er unterrichtete, sexuell missbraucht haben soll. Nach Angaben der SUR haben mindestens vier Jugendliche berichtet, dass sie von dem Mann missbraucht wurden, als sie noch sehr jung waren.

Der Fall ist erst vor kurzem bekannt geworden, obwohl die Taten mehrere Jahre zurückliegen, als die Opfer zwischen vier und sieben Jahre alt waren.

Der verhaftete 70-jährige Mann unterrichtet seit langem Karate in der Provinz und wurde vor zehn Jahren zum Nationaltrainer in mehreren Kategorien, darunter Kadetten- und Juniorenkarate, ernannt.

Die heute jugendlichen Opfer berichteten vor einigen Wochen über die Berührungen und sexuellen Übergriffe, denen sie als Kinder ausgesetzt waren, woraufhin die Nationalpolizei eine Untersuchung einleitete.

Der Verdächtige wurde diese Woche verhaftet und am gestrigen Donnerstag dem Gericht vorgeführt, das ihn ohne Kaution in Untersuchungshaft nahm.

