Neun Bands aus Benalmádena verlieren ihren Probenraum wegen Bauarbeiten an einem Parkplatz

Die Band Not Yet bei einer Probe in einem der beiden Räumlichkeiten, die der Musikverein in einer ehemaligen Umkleidekabine auf dem Feriagelände betreibt.

José Carlos García Benalmádena Dienstag, 23. September 2025

Die Bands haben so klangvolle Namen wie Lavanda, Avería, Not Yet, Milkwookie oder El Principio de Heisenberg. Stilistisch unterscheiden sie sich, doch bislang verband sie mehr als nur ihr Wohnort Benalmádena und die gemeinsame Leidenschaft für Musik: Sie nutzten denselben Proberaum. Jetzt haben sie nur noch eines gemeinsam: Sie haben keinen Ort mehr, an dem sie proben können. Hinter all dem steht die Stadtverwaltung von Benalmádena, die mit Bauarbeiten auf dem Parkplatz des Feriageländes «Los Nadales» begonnen hat, wodurch insgesamt acht Bands und ein Solist, insgesamt mehr als 20 Personen, keinen Raum mehr haben, um weiter zu proben. Von den fünf ehemaligen Garderoben von Los Nadales hatte die Stadtverwaltung den Musikern zwei Räume sowie ein Lager zur Verfügung gestellt. Die Bauarbeiten am Parkplatz haben dieser Vereinbarung ein Ende gesetzt.

Der erste Raum wurde 2016 übergeben und im darauffolgenden Jahr in Betrieb genommen, der zweite folgte im Jahr 2021. Das Rathaus hat den Raum nicht direkt den Gruppen zur Verfügung gestellt, sondern der Musikervereinigung «Sol y Música» aus Benalmádena, die mit der Verwaltung des Raums betraut ist. Die Räumlichkeiten haben die Gründung und das Wachstum lokaler Bands ermöglicht, und „zwei oder drei weitere Gruppen, die auf der Warteliste standen, sollten nun einziehen, und es gab bereits weitere Interessenten», erklärt der Vorsitzende Juan Antúnez.

Jedes Mitglied der Gruppen zahlte 10 Euro, die der Verein zur Deckung der verschiedenen laufenden Kosten, von der Reinigung bis zur Versicherung, und zum Kauf einiger Geräte verwendete. Diese Räumlichkeiten waren nicht nur wegen ihres Preises attraktiv, sondern auch, weil es in der Ortschaft keine Alternativen gibt: „In Benalmádena gibt es keine professionellen Räumlichkeiten«, sagt Antúnez.

Die Arbeiten auf dem Parkplatz werden nach Angaben der Stadtverwaltung sechs Monate in Anspruch nehmen, aber der Abschluss der Arbeiten bedeutet nicht die Rückkehr in den Proberaum. Die Stadtverwaltung hat ihnen einen einzigen Raum von nur 12 Quadratmetern angeboten, der nicht ausgestattet ist, anstelle der beiden Räume, die sie zuvor hatten, und ohne Lagerraum.

Vorschlag und «Verpflichtung» des Stadtrats

Das Rathaus versichert, dass es sich nur um eine »vorübergehende Maßnahme« handeln würde, da »die Absicht und die Verpflichtung« bestehe, einen Zuschuss für Sol y Música in den städtischen Haushalt 2026 aufzunehmen. Doch der Vorstand des Vereins hat beschlossen, das Angebot abzulehnen: «Unter diesen Bedingungen nach Los Nadales zurückzukehren, wäre ein zu großer Rückschlag. Es ist weniger, als wir bei unserem Start 2017 hatten, und wir müssten Räumlichkeiten einrichten, von denen wir nicht einmal wüssten, wie lange wir sie nutzen könnten, und ein einziger Veranstaltungsort und kein Lager würden die Nutzung sehr kompliziert machen«, erklärt Antúnez.

Der Verein hat auch Zweifel daran, wie die Subvention genutzt werden kann, „wenn es keine professionellen Räumlichkeiten gibt«, und jede Alternative, die auf dem privaten Markt zu finden ist, wäre „teuer« und abhängig von der Lage der Räumlichkeiten und der Möglichkeit, sie angesichts des Verwendungszwecks und der Notwendigkeit, die Lärmvorschriften einzuhalten, einzurichten.

In der Zwischenzeit müssen die neun lokalen Bands, von denen die meisten Konzerte in Aussicht haben, den Schlag verkraften, den ihnen nach einer bloßen „mündlichen Mitteilung ohne schriftliche Benachrichtigung« die Unmöglichkeit, weiter zu proben, versetzt hat. Sie fordern „öffentliche, angemessene und ausreichende« Räumlichkeiten.